به گزارش خبرگزاری مهر، همایشی تحت عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در دانشگاه آزاد کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، ارتباط دانشگاه، جامعه و صنعت در ارتقای سرمایه دانشی و افزایش تولیدات داخلی از جمله محورهای این همایش خواهد بود.

از جمله اهداف اجرایی این همایش نیز، تحقق شعار ملی سال، ترغیب به پژوهش در دانشگاه ها، گذشتن از مرز مصرف گرایی و حرکت به سمت ایجاد خلاقیت و تبدیل علم به فناوری، شناسای جمعیت خلاق و استفاده بهینه از سرمایه های بومی و داخلی هستند.

همچنین، ارائه راهکارها برای یافتن حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه و جامعه، درک نقش اقتصاد، مدیریت های خرد و کلان در تحقق شعار سال، تاثیر ارگان ها و سازمان ها در پیشبرد اهداف مذکور، حمایت از صنعت و بخش خصوصی، جایگاه راهکارهای مذکور در قانون اساسی و سند چشم اندازه توسعه از دیگر اهداف برگزاری این همایش خواهد بود.

گفتنی است؛ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، اقدام به برگزاری این همایش کرده است.