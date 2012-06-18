رویکرد رژیم صهیونیستی درباره مذاکرات هسته ای ایران در مسکو

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مسکو، بنیامین نتانیاهو پس از مذاکرات بغداد سه «شرط» برای آنکه مذاکرات میان جامعه جهانی با ایران، از نظر دولت اسرائیل نیز«موفقیت آمیز» نامیده شود، تکرار کرد؛ قطع کامل غنی سازی اورانیوم در ایران؛ بیرون بردن همه اورانیومی که تاکنون ایران غنی کرده است؛ قلع و قمع تاسیسات غنی سازی «فردو» در استان قم.

د رهمین حال شیمون پرز رییس جمهوری اسرائیل که چهارشنبه گذشته نشان آزادی را در آیینی در کاخ سفید از دست باراک اوباما گرفت، گفته بود که به سیاست های دولت آمریکا در مورد راهکار دیپلماتیک در برابر ایران «اطمینان» دارد.

از سوی دیگر، شیمون پرز در دیدار هفته گذشته با لئون پانه تا وزیر دفاع آمریکا در پنتاگون گفته بود که «نباید گذاشت که ایران سودای تسلط بر خاورمیانه و جاه طلبی های امپریالیستی خود را در زیر ردای مذهب در منطقه و جهان عملی کند.»

درهمین حال نامه ای که ۴۴ سناتور آمریکایی از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، در روزهای اخیر و در آستانه مذاکرات هسته ای مسکو خطاب به باراک اوباما در مورد «ضرورت تعیین سقف زمانی» برای مذاکرات هسته ای نوشته اند، در برگیرنده دو شرط اصلی از سه شرط قایل شده از سوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی است.

رسانه های رژیم صهیونیستی نوشته اند که اوباما به خوبی می داند نتانیاهو پیروزی میت رامنی نامزد جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری ششم نوامبر آمریکا را بویژه برای مقابله ای جدی تر با ایران، ترجیح می دهد.میت رامنی گفته بود که «اوباما حتی با یک ایران هسته ای نیز کنار خواهد آمد اما با پیروزی من، ایران، هسته ای نخواهد شد.

دیوید کوهن معاون خزانه داری آمریکا نیز دو هفته پیش در سفر به اسرائیل، با ناامیدی از مذاکرات مسکو گفت که «افکار عمومی اسرائیل باید بداند که هنوز راه های دیگری برای تحریم ها علیه ایران باقی است و او برای مشورت با اسرائیلی ها که در زمینه تعیین نوع تحریم ها علیه ایران "خلاقیت" نشان داده اند، به اسرائیل آمده است.

