به گزارش خبرگزاری مهر،محمد علی قندهاری نیا با اعلام این خبرگفت: پس از پایان ثبت نام، ویژه برنامه‌های باشگاه ترنج در قالب کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تفریحی برای نوجوانان از 14 تیر ماه آغاز می‌شود.

وی افزود: نخستین دوره از برنامه‌های این باشگاه، تابستان سال گذشته باحضور 4 هزار نوجوان تهرانی برگزار شد و در سال جاری نیز برنامه های این باشگاه در قالب کارگاه های آموزشی و برنامه‌های تفریحی برگزار می شود.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ،هنری شهرداری به آغاز ثبت نام نوجوانان مقاطع دوم و سوم راهنمایی در باشگاه ترنج از 27 خرداد تا 8 تیر ماه اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود که بیش از پنج هزار نوجوان در برنامه های این دوره باشگاه شرکت کنند. برنامه های این دوره از 14 تیرماه آغاز و تا 29 مرداد ادامه خواهد داشت.

قندهاری نیا به برگزاری مراسم اختتامیه و تقدیر از اعضای برگزیده کارگاه در شهریورماه اشاره کرد و گفت: برنامه‌های این دوره شامل چهار کارگاه و دو برنامه تفریحی خواهد بود. رویکرد برنامه های سال جاری این باشگاه، پیش از این در اتاق فکر باشگاه ترنج باحضور کارشناسان تربیتی بررسی شده و پیرامون محور سبک زندگی و نوجوان با موضوعاتی از قبیل تعامل اجتماعی، مد و لباس، تغذیه و رسانه طراحی شده است.

وی هدف از برپایی باشگاه ترنج را مهارت‌آموزی به نوجوانان، بالا بردن سواد رسانه‌ای، آموزش مولفه‌های سبک زندگی، علم‌آموزی و توجه به پیشرفت علمی و آشنایی نوجوانان با دستاوردهای انقلاب اسلامی اعلام کرد و گفت: از آن‌جا که برنامه ‌ها به‌صورت کارگاهی برگزار می‌شود، محدودیتی در تعداد شرکت‌کنندگان در این برنامه وجود ندارد.

قندهاری نیا در مورد برنامه های تفریحی باشگاه ترنج اظهار داشت: برای دختران عضو این باشگاه تور پارک پردیس بانوان و برای پسران تور پارک آبی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این تور تهران گردی و بازدید از موزه سعدآباد از دیگر برنامه های تفریحی این باشگاه در سال جاری خواهد بود.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برپایی کارگاه‌‌های سواد رسانه‌ای، آموزش عکاسی و آموزش پوسترسازی با 20 موضوع پیشنهادی را از دیگر برنامه‌های باشگاه ترنج در سال گذشته اعلام کرد و گفت: نوجوانان در گروه‌های 21 نفره همراه با سرگروه ها در این کارگاه‌ها شرکت کرده‌اند.

وی بر تداوم برنامه های فرهنگی باشگاه ترنج در طول سال تأکید کرد و گفت: موضوعات کارگاه های این باشگاه در فصل پاییز رویکرد فرهنگی داشته و کلاس‌های زمستان نیز به موضوع علم‌آموزی و تاریخچه علم اختصاص یافته است. در بهار 91 نیز دستاوردهای علمی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همراه با برگزیدگان باشگاه مرور شده است.

