به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال آمار بالای تلفات و حوادث در بلوار جمهوری اسلامی ابرکوه، ضرورت اتخاذ تدبیری برای رفع این معضل احساس می ‌شد.

بلوار جمهوری اسلامی که در حال حاضر به عنوان باند کنارگذر شهری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و محور مواصلاتی روستاهای شمالی شهرستان ابرکوه و بسیاری از کشاورزان ابرکوه نیز به شمار می ‌رود، از جمله محورهایی است که در چند نقطه دارای تقاطع ‌های حادثه ‌خیز بود.

پروژه احداث سه زیرگذر در تقاطع ‌های این بلوار از چند سال گذشته با هدف تسهیل رفت و آمد در این مسیر در دستور کار قرار گرفت.

زیرگذرها و مشکلاتی که حل می شد

قبل از این بسیاری از کشاورزان برای عبور از عرض این خیابان ناگزیر از حضور پیدا کردن در خیابان اصلی بودند که بارها تصادفات منجر به فوت را نیز شاهد بودیم.

در این میان زیرگذر شماره یک پیشرفت نسبتأ خوبی داشته است و اگر چه هنوز کامل نشده اما نقش خود را به خوبی بازی کرده و رضایت مردم را به دنبال داشته است.

اما تردد مردمی که در مسیر زیرگذرهای شماره 2 (آمیرعظیم) و شماره 3 (نبادان) قرار دارند و راه و شهرسازی پیمانکاری آن را بر عهده داشت با مشکلات جدیدتری روبرو شده است.

زیرگذرها و مشکلاتی که ایجاد شد

یکی از صاحبان منازلی که به فاصله نزدیک از ورودی زیر گذر شماره دو زندگی می کند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مسئولان به خاطر توجه به ساخت زیرگذر تشکر می کنیم اما نیمه تمام رها شدن این زیرگذر مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است که باید با اتمام آن، طعم شیرین این پروژه در کام مردم بماند.

وی افزود: مشخص نبودن مسیر تردد و تکمیل نشدن رمپ های ورودی و خروجی باعث تردد خلاف در این مسیر شده است و هر هفته شاهد تصادف در این مسیر هستیم و چندی قبل در محلی که بنا است فلکه ساخته شود و هیچ کاری صورت نگرفته است در تصادف موتور سیکلت و ماشین یک کودک جان خود را از دست داد.

این شهروند یادآور شد: علاوه بر این مشکلات، به دلیل نیمه تمام ماندن پروژه، این محل به زباله دانی تبدیل شده است و ما ناگزیر از جمع آوری زباله های ریخته شده که توسط حیوانات پراکنده می شوند، هستیم.

پروژه های ناتمام مشکل ساز شده است

شهروند دیگری نیز اظهار داشت: چهارراه بعد از زیرگذر شماره دو که به مدرسه آیت الله خامنه ای منتهی می شود، هیچ علامت راهنمایی ندارد و با این که گفته می شود در این محل میدانی احداث می‌شود، این اقدام تاکنون عملی نشده است.

یکی از تردد کنندگان در مسیر زیر گذر نبادان نیز از نیمه تمام ماندن این طرح گلایه کرد.

وی افزود: اگر بناست با ساخت زیرگذر خطراتی کاهش پیدا کند و خطرات دیگری جایگزین آن شود، این طرح ارزش چندانی ندارد.

پیمانکار تعلل نکرده است

خبرنگار مهر برای کسب اطلاع از موضوع به سراغ رئیس اداره راه و شهرسازی که پیمانکاری این پروژه ها را به عهده دارد رفت و با ذکر مشکلات مردم جویای مسئله شد.

خلیل زارع در این مورد اظهار داشت: انجام پروژه زیرگذر شماره دو و سه از طرف ستاد حوادث استان به صورت پیمانکاری به اداره راه و شهرسازی محول شد و در این کار شهرداری و شورای شهر باید با آزاد سازی مسیر در اجرای آن همکاری کنند و هیچ وظیفه ای در امر آماده سازی و تملک اراضی متوجه اداره ما نیست.

نیاز به اعتبارات و آزاد سازی مسیر داریم

وی افزود: تنها ساخت زیرگذرها به عهده این اداره است و هر کاری که باید قبل و بعد از آن انجام شود به واسطه این که در حوزه خدمات شهرداری است از حیطه ما خارج است که نمونه آن ساماندهی چهارراه آمیرعظیم است.

زارع در مورد علت تعویق در اتمام این دو زیرگذر اظهار داشت: به تناسب پرداخت اعتبارات و آزاد سازی مسیر توسط شهرداری به انجام کار می پردازیم و تاکنون هیچ گونه کم کاری نداشته ایم و علت به اتمام نرسیدن این دو پروژه عدم آزاد سازی مسیر و کمبود اعتبارات است.

پروژه های نیمه تمام تکمیل شود

خبرنگار مهر با حضوری طولانی در مسیر تردد مردم در این زیرگذرها بارها شاهد ترددهای خطرناک بود که به واسطه عدم تکمیل پروژه ها صورت می گرفت.

آن چه خارج از موضوع قابل بررسی است تکمیل پروژه هایی است که از سال های قبل در این شهرستان شروع شده و هنوز به اتمام نرسیده و حتی امام جمعه شهرستان نیز در صحبت های ابتدای سال خود بارها بر این موضوع تأکید کرد.

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گزارش: رحیم میرعظیم