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۲۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

انصاری عنوان کرد:

70 زوج مددجوی بویراحمدی در کلاسهای آموزش پیش از ازدواج شرکت کردند

70 زوج مددجوی بویراحمدی در کلاسهای آموزش پیش از ازدواج شرکت کردند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد شهرستان بویراحمد گفت: تعداد 70 زوج جوان از خانواده های مددجوی تحت حمایت این شهرستان در کلاسهای آموزش پیش از ازدواج شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زریر انصاری افزود: این تعداد زوج جوان درقالب کلاسهای آموزش پیش از ازدواج در زمینه مسائل اعتقادی، بهداشت فردی وبهداشت روانی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه ومشاورین دینی آموزش داده شدند.

وی بیان داشت: هزینه های انجام گرفته برای آموزش این تعداد زوج جوان مبلغ هفت میلیون ریال است.

انصاری همچنین اظهار داشت: سال گذشته  شش میلیارد و 400 میلیون ریال از صندوقهای صدقات در شهرستان بویراحمد جمع آوری شد.

وی یادآور شد: در سال گذشته همچنین مردم این شهرستان بیش از دو میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال به صورت نقدی برای حمایت از ایتام کمک کردند.

315 میلیون ریال زکات از کشاورزان گچساران جمع آوری شده است

مدیر کمیته امداد شهرستان گچساران گفت: امسال از زمان برداشت محصولات کشاورزی تاکنون در این منطقه 315 میلیون ریال زکات از کشاورزان گچساران جمع آوری شده است.

ابه گزارش خبرگزاری مهر، مرالله فروزنده افزود:  زکات محصولات تولیدی کشاورزان در مناطق شهری و روستایی این شهرستان را 23 نفر عامل زکات جمع آوری می کنند.

وی تصریح کرد: کار جمع آوری زکات هچنان در مناطق مختلف این شهرستان  ادامه دارد.

مدیر کمیته امداد گچساران افزود: با توجه به واجب بودن این فریضه دینی و هزینه شدن زکات در امور عام المنفعه محل جمع آوری، در صورت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به موقع میزان زکات پرداختی مردم افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: با تمهیدات اندیشیده شده از سوی دولت، به میزان جمع آوری زکات هر محل، اعتبار دولتی نیز برای آبادانی آن مناطق اختصاص می یابد.

کد مطلب 1629416

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