لبنان علیه سوریه توطئه نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "علی حسن خلیل" گفت: یکپارچگی و وحدت لبنان مهم است زیرا بسیاری در کمین این وحدت و ثبات آن هستند به ویژه که لبنان کوچک وزنه مهمی در برابر رژیم صهیونیستی نژاد پرست است.

وی افزود: در شرایط کنونی باید وحدت بر هر موضوع دیگری ارجح باشد و بهترین راه حفظ وحدت نیز گفتگو است و روند گفتگوهای ملی باید ادامه پیدا کند.

وزیر بهداشت لبنان ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ استراتژی دفاعی محکم در لبنان آن را عاملی برای ثبات امنیتی ، مالی و اقتصادی دانست.

وی ضمن حمایت ازنقش ارتش در لبنان اظهار داشت: ارتش لبنان که برخی سعی دارند آن را وارد بازی های سیاسی کنند باید به دور از مسایل سیاسی باشد زیرا ضامن وحدت و ثبات لبنان است و کسانی که فکر می کنند تضعیف ارتش به نفع آنها در توهم به سر می برند.

خلیل بیان کرد: لبنان به محلی برای توطئه علیه کشورهای دیگر به ویژه کشور برادر سوریه تبدیل نخواهد شد.