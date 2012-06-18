  1. بین الملل
۲۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

وزیر لبنانی:

لبنان علیه سوریه توطئه نخواهد کرد

لبنان علیه سوریه توطئه نخواهد کرد

وزیر بهداشت لبنان تاکید بر ضرورت وحدت داخلی از عدم ایفای نقش منفی کشورش علیه سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "علی حسن خلیل" گفت: یکپارچگی و وحدت لبنان مهم است زیرا بسیاری در کمین این وحدت و ثبات آن هستند به ویژه که لبنان کوچک وزنه مهمی در برابر رژیم صهیونیستی نژاد پرست است.

وی افزود: در شرایط کنونی باید وحدت بر هر موضوع دیگری ارجح باشد و بهترین راه حفظ وحدت نیز گفتگو است و روند گفتگوهای ملی باید ادامه پیدا کند.

وزیر بهداشت لبنان ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ استراتژی دفاعی محکم در لبنان آن را عاملی برای ثبات امنیتی ، مالی و اقتصادی دانست.

وی ضمن حمایت ازنقش ارتش در لبنان اظهار داشت: ارتش لبنان که برخی سعی دارند آن را وارد بازی های سیاسی کنند باید به دور از مسایل سیاسی باشد زیرا ضامن وحدت و ثبات لبنان است و کسانی که فکر می کنند تضعیف ارتش به نفع آنها در توهم به سر می برند.

خلیل بیان کرد: لبنان به محلی برای توطئه علیه کشورهای دیگر به ویژه کشور برادر سوریه تبدیل نخواهد شد.

کد مطلب 1629438

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