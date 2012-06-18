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۲۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۸

عاملی خواستار شد:

آثار مفاخر اردبیل در مدارس تدریس شود/ معرفی شخصیت های معنوی و عرفانی

آثار مفاخر اردبیل در مدارس تدریس شود/ معرفی شخصیت های معنوی و عرفانی

اردبیل - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با تاکید بر ضرورت معرفی آثار مفاخر استان، خواستار تدریس این آثار هنری و فرهنگی در مدارس استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی ظهر دوشنبه در تجلیل از برگزارکنندگان کنگره بزرگداشت استاد شاهی افزود: آثار هنری و فرهنگی مفاخر استانی باید در قالب مقاله و کتاب چاپ و در کلاسهای درسی تدریس شود.

وی با بیان اینکه این استان در طول تاریخ شخصیتهای مهمی در عرصه های مختلف به ایران معرفی کرده است، عنوان کرد: این مهم نشان از استعداد ویژه این خطه در تمام زمینه ها بوده و باید این شخصیتها شناسایی و معرفی شوند.
 
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه اردبیل به مفاخر و شخصیتهایی همچون مقدس اردبیلی و عرفای شیخ صفی بر خود می بالد، تصریح کرد: باید تجلیل و نکوداشت مفاخر را ادامه دهیم چون این افراد افتخار استان هستند.
 
عاملی شیخ صفی الدین اردبیلی را از عارفان مطرح کشور عنوان کرد و یادآور شد: اولین حکومت شیعی توسط خاندان شیخ صفی پایه ریزی شد و باید شخصیت معنوی و عرفانی این مفاخر در جامعه تبیین شود.
 
وی همچنین برگزاری کنگره بزرگداشت شاهی را در شناسایی فرهنگ حاضر استانی و ترویج به نسل امروز مهم دانست و عنوان کرد: اشراف عسگر شاهی اردبیلی بر مسائل اخلاقی و عرفانی وی را در تاریخ ادبیات معاصر ماندگار کرده است.

منصور شرفی مدیرکل ارشاد اسلامی استان اردبیل نیز در این مراسم بر برگزاری نکوداشت مفاخر فرهنگی و هنری استان تاکید کرد و بزرگترین وظیفه شاعران را ترویج فرهنگ عاشورایی و انقلاب اسلامی در جامعه دانست.
کد مطلب 1629450

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