امید محمدیان امیری، تهیه‌کننده و کارگردان مسابقه "از کی بپرسم" در این باره به خبرنگار مهر گفت: تولید سری سوم این مسابقه از 20 خرداد ماه با اجرای فرهاد جم در 31 قسمت 60 دقیقه‌ای شروع شده است. 28 قسمت از این برنامه شامل 14 مسابقه مقدماتی برای زنان و 14 مسابقه مقدماتی برای مردان است.

وی در ادامه افزود: دو مسابقه نیم نهایی و یک مسابقه هم اختصاص به فینال فینالیست‌ها دارد که شامل هفت نفر خانم و هفت نفر آقا است.

این تهیه‌کننده و کارگردان درباره تفاوت‌های این دوره از مسابقه "از کی بپرسم" گفت: در دوره قبل اگر شرکت‌کننده‌ای پاسخ یک سئوال را نمی‌دانست از شرکت‌کنندگان دیگر پرسیده می‌شد، ولی در این دوره هر سئوال برای یک شرکت‌کننده است و اگر شرکت‌کننده پاسخ به آن را بلد نباشد خود مجری پاسخ را می‌گوید. در سری قبل در بخش دوم 40 سئوال داشتیم، اما در این دوره 30 سئوال داریم.

محمدیان امیری اشاره کرد: این مسابقه قرار است تابستان روی آنتن شبکه تهران برود. فکر می‌کنم روزهای جمعه پخش شود. در این دوره علاوه بر تغییراتی که در سئوالات دادیم، دکور برنامه هم به شکل متفاوتی طراحی شده است. نسترن فتح‌الهی طراح دکور است. لوگوی برنامه هم متفاوت شده است. از سوی دیگر سئوالاتی که از شرکت‌کنندگان پرسیده می‌شود کاملاً مطابق با تاریخ و فرهنگ خودمان است.

وی در پایان افزود: چهار و نیم میلیون نفر از سایت ما بازدید کردند.85 درصد از کسانی که برای مسابقه ثبت‌نام کردند تحصیلات‌شان لیسانس است و بقیه فوق لیسانس و دکترا دارند.