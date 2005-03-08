موتورهاي الكتريكي جريان متناوب، محرك اصلي صنعت به شمار مي روند // طرح كنترل پيشرفته موتورهاي الكتريكي AC به منظور ارتقاي رفتار و كاهش مصرف موتورهاي القايي سه فاز و تك فاز صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر صادق واعظ زاده در اين سخنراني گفت: موتورهاي الكتريكي جريان متناوب، محرك اصلي صنعت به شمار مي روند و بيش از 60 درصد برق صنعتي كشور را مصرف مي كنند. با پيشرفت الكترونيك قدرت و ميكرو الكترونيك ، ابداع و توسعه روش هاي كنترلي پيشرفته براي موتورهاي مذكور، كاربرد آنها را در زمينه خودكارسازي توليد، حمل و نقل، هوا- فضا، ماشين آلات صنعتي، سيستم هاي تهويه، تجهيزات كامپيوتري و دفتري و غيره به شدت گسترش داده است. ضمن اينكه افق هاي جديدي را گشوده است.

عضو هيئت علمي گروه مهندسي برق و كامپيوتر در مورد طرح پژوهش خود و همكارانش تصريح كرد : اين طرح پژوهشي با هدف توسعه و بهبود كنترل مستقيم گشتاور به عنوان روش پيشرفته كنترل موتورهاي الكتريكي، در تركيب با كنترل بهينه، كنترل لغزشي و شبكه هاي عصبي صورت گرفته است.

واعذ زاده يادآور شد : اين امر به منظور ارتقاي رفتار و كاهش مصرف موتورهاي القايي سه فاز و تك فاز و موتورهاي سنكرون آهن رباي دائم به اجرا درآمده است و طي آن روش ها و سيستم هاي كنترل بديعي پيشنهاد شده است.



وي افزود : نتايج تئوريك طرح با ساخت يك سيستم كامل آزمايشگاهي متشكل از DSP پر سرعت با مميز شناور و مبدل توان متشكل از كليدهاي مجتمع IGBT و حسگرهاي مكانيكي و الكتريكي تائيد شده است.

وي كه سرپرست آزمايشگاه پژوهشي سيستم هاي حركت پيشرفته نيز مي باشد، تصريح كرد: تا كنون نوزده مقاله مستخرج از طرح در نشريات پژوهشي و مجموعه مقالات كنفرانس ها به چاپ رسيده است. ضمن اينكه هفت مقاله نيز از اين طرح در نشريات معتبر داخلي و بين المللي به چاپ رسيده است.

اين جلسه سخنراني به همت شاخه دانشجويي IEEE دانشگاه تهران با همكاري قطب علمي سيستم هاي الكترومغناطيسي كاربردي، هفدهم اسفند در آمفي تئاتر انستيتو الكتروتكنيك دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شد.