دستگاه ها، اتحادیه صنایع بازیافت ایران را در توسعه فعالیتها یاری کنند

ولی الله غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت حمایت دستگاه ها از این اتحادیه افزود: اتحادیه صنایع بازیافت ایران، هیچ گونه حد و مرزی برای فعالیتهای خود نمی شناسد و بازیافت در همه زمینه ها را دنبال می کند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران ادامه داد: کار در زمینه بازیافت بسیار گسترده است و توسعه فعالیتهای بازیافت در زمینه های مختلف، اثرات مطلوبی به ویژه در زمینه زیست محیطی به همراه دارد.

وی گفت: حمایت از اتحادیه صنایع بازیافت ایران به افزایش خدمت رسانی به مردم و دستگاه ها کمک می کند و این امر باید مد نظر دستگاه های ذیربط و دست اندرکار باشد.

غلامی افزود: بازیافت به معنای فرایند پردازش مواد مصرف شده و تبدیل آنها به محصولات و مواد جدید است ضمن اینکه موارد بازیافتی به چند دسته تقسیم می شوند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران ادامه داد: مواد بازیافتی شامل انواع شیشه ها، فلزات، کاغذها، منسوجات، پلاستیکها، روغنها، خودرو، وسایل الکتریکی و الکترونیکی و ... است.

