بیمه ها در هدایت برنامه پزشک خانواده نقش بسزایی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در ستاد راهبردی پزشک خانواده و نظام ارجاع سیستان و بلوچستان اظهار داشت: گرچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی این طرح مطرح است اما باید همه دستگاه ها در راستای احقاق عدالت در سلامت به این مقوله اهمیت دهند.

وی افزود: برای اجرایی کردن برنامه بزرگ پزشک خانواده و نظام ارجاع به همکاری همه سازمان ها نیازمند هستیم که در این زمینه همه باید کوشا باشند که این طرح ملی به بهترین شکل از ابتدای مردادماه در سیستان و بلوچستان به اجرا در آید.

وی با تاکید بر این که پزشک خانواده و نظام ارجاع به کشور و نظام سلامت کمک می کند، گفت: بدون شک دلسوزان نظام سلامت موافق اجرای برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری و روستایی هستند.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان با بیان اهمیت چگونگی اجرای برنامه پزشک خانواده بیان داشت: برای اجرای این برنامه علاوه بر پرهیز از شتاب زدگی باید فرهنگ سازی و بسترسازی مناسب نیز انجام گیرد که در این راستا نقش رسانه ها برای پیش برد اهداف پزشک خانواده بسیار سنگین است.

آزاد گفت: رسانه ها باید با برنامه ریزی و تلاش دو چندان در راستای فرهنگ سازی و معرفی این طرح مهم به مردم تلاش کنند که زمینه برای اجرای طرح، مطلوب تر شود.

وی با تاکید بر برنامه ریزی جامع و مدون از سوی دست اندر کاران نظام سلامت، گفت: برنامه مهم و مترقی مانند پزشک خانواده باید کارشناسی و بعد اجرا شود تا در اجرای موفق آن به مشکل بر نخوریم.

استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر این که برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری نباید با این برنامه در مناطق روستایی و دستاوردهای آن تداخل داشته باشد، افزود: اجرای برنامه نظام ارجاع در شهرهای و روستاهای استان باید مرحله به مرحله اجرا شود.

وی تاکید کرد: همانطور که در مرحله آزمایشی طرح پزشک خانواده، سیستان و بلوچستان جز موفق ترین استان کشور در زمینه اجرای آن بود، باید در مرحله نهایی و سراسری آن نیز پیشگام باشیم زیرا ظرفیت و بستر مناسب برای موفقیت در این طرح فراهم است.

آزاد اظهار داشت: اگر طرح پزشک خانواده در شهرها به خوبی اجرا شود، فرهنگ سلامت جامعه و مردم تغییر می کند وعلاوه بر ارتقاء سلامت، کاهش مصرف دارو و آزمایش‌ ها را به دنبال دارد.

وی با اشاره به نقش پزشک خانواده در ابعاد مختلف سلامت جامعه گفت: پزشک خانواده همه ابعاد سلامتی را در بردارد و در واقع پزشکان در مباحث آموزشی و پیشگیری در همه گروه‌های جامعه نقش به سزایی دارند.

وی نقش پزشک خانواده را نقش سلامت ‌محور عنوان کرد و افزود: پزشک خانواده به دنبال حفظ، تامین و ارتقاء سلامت مردم است و نگاه درمانی فقط بخشی ازکارکرد پزشک خانواده شهری است.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه اجرای طرح پزشک خانواده هزینه چندانی برای مردم نخواهد داشت، گفت: وزارت بهداشت در این طرح به دنبال درمان رایگان در این برنامه است که البته این یکی از مزایای برنامه پزشک خانواده است.

وی بیان داشت: به طور قطع با اجرایی شدن طرح پزشک خانواده از این پس تنها یک پزشک از اسرار بیمار اطلاع دارد و می تواند مشکل او را بهتر از هر پزشک دیگری برطرف کند، میزان بی رویه مصرف داور کاهش می یابد، به وضعیت روحی و روانی بیماران بیشتر توجه می شود و پزشک شناخت بهتری نسبت به وضعیت روحی و روانی بیمار پیدا می کند.

وی افزود: طرح پزشک خانواده از آرزوهای مردم و دولت است که برای تحقق آن باید قدم نخست که همان تبیین درست، معرفی و ارتقای ضریب اطمینان مردم از این طرح است، برداشته شود و از تجربیات قبلی در این عرصه بهره گرفت.

وی برگزاری جلسه با پزشکان و تبیین مزایای این طرح و نیز ارائه راهکارهای لازم برای معرفی هر چه بیشتر آن به مردم را مورد تاکید قرار داد.