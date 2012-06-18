مسئول کمیته فنی بیست و نهمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم با بیان این کمیته فنی از پنج گروه داوری، محافل، آموزش، دعوت و نمایشگاه تشکیل شده است، گفت: در بخش آموزش تفاهم نامهای با مؤسسات قرآنی مانند جامعه القرآن، امام رضا (ع) و مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش منعقد کردیم تا در طول برگزاری این دوره از مسابقات به 10 هزار نفر آموزش های قرآنی ارائه دهند.
حجتالاسلام میریان به همین جهت کلاسهایی را با حضور اساتید شاخص و بینالمللی در رشتههای صوت، لحن، قرائت وحفظ پیشبینی کردیم تا در جنب مسابقات برگزار شود.
وی ادامه داد: البته در کنار این کلاسها، کلاسهایی نیز برای متسابقین خارجی خواهیم داشت تا بعد از اجرای قرائت در سالن اصلی مسابقات، با مراجعه به یکی از اساتید مرتبط، نواقص خود را برطرف کنند.
وی سپس از برگزاری دو نشست تخصصی ویژه داوران در محل اقامتشان خبر داد و اظهار داشت: این دو نشست پیرامون مهمترین مسائل قرآنی جهان اسلام شامل حفظ قرآن و شیوههای قرائت است که برگزار میشود.
وی استادان احمد ابوالقاسمی، بحرالعلومی، امیر آقایی، معتض آقایی، دغاغله، دهدشتی و خانم جمالی را از جمله اساتید این دوره آموزشی معرفی کرد و گفت: داوران خارجی شامل فدحلان زین الدین از اندونزی، علیمحمود محمدالشمیث از مصر، طلال المسمار از لبنان، احمد احمد نعینع از مصر، محمد ماشالی از ترکیه، میثم وحید جاسم از عراق، مالک بن عبدالمناف از مالزی، عبد الکریم ابراهیم عوض صالح از مصر، یحیی محمد ناصر از سوریه و نورالدین محمدی از الجزایر میشوند.
وی درباره اسامی داوران ایرانی هم عنوان کرد: شاه میوه داور رشته لحن، محمد حسین سعیدیان در رشته صوت، حمید رضا درایتی در رشته حسن حفظ، عباس امام جمعه در رشته تجوید، سیدجواد فاطمی در رشته وقف و ابتداء، شهریار پرهیزکار، هادی حفاظ، علی اکبر حشمتی به عنوان ناظر، عبدالرسول عبایی به عنوان رئیس و کریم دولتی با عنوان مسئول هماهنگی اتاق داوری در این دوره از مسابقات حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه یک دوره آموزش ضمن خدمت هم برای بسیاری از معلمان قرآنی کشور پیشبینی کردهایم، یادآور شد: در بخش نمایشگاهی نیز غرفههای آموزشی از سوی مؤسسات قرآنی بر پا میشود تا ضمن ایجاد انگیزه در بازدیدکنندگان، استعدادیابی و هدایت علاقهمندان جهت فراگیری علوم قرآنی نیز صورت گیرد.
وی خاطر نشان کرد: ویژه برنامههایی هم برای نوجوانان مراجعه کننده به این غرفهها داریم مانند: بخوانید و جایزه بگیرید و گرفتن عکس یادگاری از محل تلاوت قرآن در محل مسابقاتبرنامههای آموزشی جنبی مسابقات بینالمللی قرآن اعلام شد.
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