به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس هشتم شورای اسلامی، به عنوان قائم مقام معاونت آموزشی و رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور منصوب شده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان نقش علم و اعضای هیئت علمی در توسعه‌ بخشی کشوراظهار داشت: عمده‌ ترین نقش در تولید فن‌آوری و علم بر عهده دانشگاهها است و در این بین محوری‌ ترین عنصر هیئت علمی محسوب می شود.

وی افزود:عمده‌ ترین فعالیت در حوزه هیئت علمی فراهم کردن بستر کار، اعتماد سازی و دستیابی به اهداف چشم‌انداز به عنوان جایگاه هدایتی و پژوهشی در بین کشورهای منطقه است.

محسنی بندپی با بیان اینکه سیاستگذاری در شناسایی بارور سازی و حمایت از برنامه‌ های نخبه‌پروری اعضای هیئت علمی به عنوان ضرورت‌ های اولویت دار است افزود: با بازنگری در آیین‌ نامه، ارتقا و تامین اساتید مورد نیاز دانشگاههای علوم پزشکی کشور محقق خواهد شد.

14 هزار عضو هیئت علمی در مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور فعالیت دارند.