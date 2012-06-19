به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد عسکری با اشاره به آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع)، رعایت این فرمان الهی را تنها مختص بانوان ندانست و گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی در بیش از سه دهه جنگ نرم خود علیه نظام اسلامی تلاش کرده باورهای مرتبط با عفاف و حجاب را در زنان و مردان بویژه جوانان ایرانی تضعیف کنند.

وی نقش اقدامات فرهنگی برای ترویج حجاب و عفاف در جامعه را بسیار مثمر ثمر دانست و اظهار داشت: تلاش ما باید با ورود به حوزه فرهنگ همراه باشد و از طریق آموزش، این فرهنگ اسلامی را ترویج کنیم.

عسکری با اشاره به مشکل بی حجابی که امروزه گریبانگیر جوامع توسعه‌ یافته و یا در حال توسعه‌ شده است افزود: غرب با هجمه های فراوانی که از راههای مختلف رسانه ای به سمت جوامع اسلامی آورده به دنبال ترویج بی بند و باری و بی دینی است.

شهردار بابل با تاکید بر توجه بیشتر دستگاههای اجرایی جهت نهادینه‌ کردن فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه گفت: برای نهادینه کردن فرهنگ حجاب وعفاف باید تمامی دستگاه‌های اجرایی وارد عمل شوند و سهم خود را ادا کنند.

عسکری اظهار داشت: شهرداری بابل توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته و همواره نهایت همکاری را با نهادهای ذیربط داشته و در تلاش هستیم در حد توان با انجام اقدامات فرهنگی و بصری منجمله نصب بنرهای فرهنگی ترویج حجاب در محوطه شهرداری و بر روی بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، این فرهنگ را در بین پرسنل و پس از آن در بین شهروندان نهادینه کنیم.