باند سه نفره سارقان در شاهین شهر و میمه منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین بلفکه با اشاره به اینکه در پی وقوع یک فقره سرقت احشام در این شهرستان و دادخواهی مال باخته، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این شهرستان قرار گرفت، اظهار داشت: با کشف سرنخ‌هایی از سارقان،مخفیگاه متهمان در یکی از استان‌های جنوبی کشور شناسایی و سه نفر اعضای باند دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: در پی کشف باند سه نفره سارقان توسط فرماندهی انتظامی شاهین شهر و میمه، 77 فقره مال سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه افزود: 105 رأس از احشام سرقت شده در مخفیگاه سارقان کشف و با انجام مراحل قانونی به مال باخته تحویل شد.

وی ادامه داد: این متهمان همچنین در شهرستان‌های دهاقان، سمیرم و نطنز مرتکب سرقت شده‌اند و پرونده آنها برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است.

خمینی شهر باید توان معنوی خود را نشان دهد



فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان با اشاره با آغاز به کار نمایشگاه غدیر تا محرم در خمینی شهر گفت: این نمایشگاه یک اتفاق نادر و منحصر به فرد فرهنگی و مذهبی است و این شهرستان باید توان معنوی خود را نشان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی افزود: هدف ما از همکاری در راه اندازی این نمایشگاه افزایش آگاهی و بصیرت مردم و نسل جدید استان نسبت به اتفاقات زمان صدر اسلام و حماسه عاشور بوده است.

وی با بیان اینکه با مرور تاریخ شاهدیم که دین مبین اسلام و مسلمانان ضربات زیادی از توطئه دشمنان خورده‌اند، اظهار داشت: دشمنان در مقاطع مختلف تاریخی تلاش کردند تا با ورود انحرافات و بدعت‌های مذهبی، برخی مسلمانان ساده لوح را از مسیر راستین اسلام دور کنند.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: شناخت و افزایش آگاهی و بصیرت مردم وب خصوص نسل جدید جامعه نسبت به شناخت مسائل تاریخی و مذهبی زمان زندگی ائمه اطهار(ع) می‌تواند در مقابله با فتنه دشمنان کمک بزرگی به ما کند.

وی اظهار داشت: نمایشگاه غدیر تا محرم فرصت بسیار خوبی برای جوانان و هیئت‌های مذهبی استان و این شهرستان برای رسیدن به این هدف است.

کرمی تاکید کرد: مردم به ویژه هیئت‌های مذهبی شهرستان خمینی شهر باید توان معنوی و بنیه قوی مذهبی خود را در ارادت به خاندان عصمت و طهارت نشان دهند تا نام این شهرستان زبان زد سراسر کشور در حفظ ارزش‌های مذهب شیعه باشد.

وی یادآور شد: نیروی انتظامی علاوه بر حمایت از برگزاری این گونه طرح‌های فرهنگی و مذهبی در کنار این نمایشگاه و با همکاری هیئت‌های مذهبی استان و شهرستان خمینی شهر برنامه جانبی زیادی از قبیل برگزاری مراسم‌های سخنرانی، جشن و سوگواری در مناسبت‌های مذهبی مختلف در ماه های آینده خواهد داشت.

به گزارش مهر، نمایشگاه غدیر تا محرم با مشارکت نیروی انتظامی استان و شهرستان خمینی شهر در زمینی بالغ بر دو هزار متر مربع با بیش از 50 غرفه برپا شده که در آن صحنه های تاریخی صدر اسلام از زمان شروع ولایت حضرت علی(ع) تا واقعه عاشورا شبیه سازی شده است.

دو شکارچی متخلف در کاشان دستگیر شدند



رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان از دستگیری دو شکارچی متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قهرمانی با بیان این مطلب اظهار داشت: مأموران اجرایی این اداره هنگام گشت و کنترل در مناطق حفاظت شده قمصر و برزک از توابع این شهرستان موفق به شناسایی این مختلفان شدند.

وی افزود: این شکارچیان متخلف اقدام به صید 12 قطعه کبوتر چاهی و زنده گیری یک قطعه کلاغ کوهی نوک سرخ به وسیله تور کرده بودند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان یادآور شد: تمامی ادوات صید از متخلفان ضبط و پرونده آنها برای سیر مراحل قانونی به مراجعه قضایی ارسال شد.

قهرمانی تاکید کرد: بر اساس قوانین شکار، حمل و نگهداری، عرضه، فروش حیوانات وحشی بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست جرم محسوب شده و برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته شده است.