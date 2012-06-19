سرهنگ زارع - فرمانده انتظامی شهرستان کاشان - در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: سه شنبه هفته گذشته ماموران پلیس از سرقت کوبه های در یکی از مساجد قدیمی کاشان باخبر شدند. ماموران پس از حضور در محل و آغاز تحقیقات دریافتند سارق یا سارقان از قدمت و ارزش این کوبه ها باخبر بوده و در ساعتی خلوت اقدام به سرقت آن کرده اند.

وی افزود: با توجه به اینکه احتمال فروش کوبه ها به عتیقه فروشان وجود داشت ماموران این افراد را زیر نظر گرفته و پس از 48 ساعت از ماجرا دو نفر را در این زمینه دستگیر و کوبه های سرقت شده را از آنها کشف کردند. متهمان در جریان تحقیقات به خرید این کوبه ها از سارق سابقه داری اعتراف کردند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد، با اعتراف دو متهم پرونده، سارق کوبه ها در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد که در بازجویی ها در اداره آگاهی به جرم خود اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی کاشان درباره سرقت کاشی های مناره زین‌الدین نیز گفت: تحقیقات در این باره از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی ادامه دارد.