720 هکتار از اراضی شهرستان نایین پسته کشت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا باقریان اظهار داشت: از 320 هکتار طرح توسعه باغات پسته این شهرستان در منطقه "دق سرخ " که از چهار سال قبل آغاز شده، حدود یک صد هکتار در سال جاری به مرحله پیوند زدن رسید.

وی افزود: در راستای افزایش بهبود و افزایش عملکرد محصول تولیدی پسته، درختان آن را در سال چهارم کاشت پیوند می‌زنند که در صورت موفقیت پیوندها، از سال هفتم به بعد باردهی اقتصادی آن شروع می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی نایین اضافه کرد: بیشتر رقم مورد استفاده در پیوند درختان در منطقه دق سرخ، رقم اکبری است که در مجموع در شهرستان رقم‌های احمد آقایی، فندقی و خیابانی نیز کشت می‌شود.

رقابت مهر در شهرستان نایین برگزار شد



رییس جمعیت هلال احمر نایین گفت: مسابقات قرآن، حدیث، کمک‌های امدادی و برخی موضوعات فرهنگی و اجتماعی دیگر ویژه جوانان و نوجوانان در قالب رقابت مهر در شهرستان نایین برگزار شد.

ابراهیم عادل زاده نائینی با بیان این مطلب افزود: مسابقات رقابت مهر کانون غنچه های پیشاهنگ هلال احمر شامل حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم، امداد و کمک‌های اولیه، نقاشی، کتاب‌های مرجع، سرود، روزنامه دیواری، اذان، شعر، چادر زنی بود.

وی با بیان اینکه این مسابقات در سه رده شهرستانی، استانی و کشوری است، تصریح کرد: این سلسله مسابقات با هدف آشنایی هرچه بیشتر جوانان و نوجوانان با قرآن کریم، احادیث و روایات گهربار ائمه معصومین (ع) در این شهرستان برگزار شد.

رییس جمعیت هلال احمر نایین تقویت مهارت‌های لازم، ارتقای سطح توانمندی‌های علمی، فرهنگی، دینی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان را از دیگر اهداف برگزاری این‌گونه مسابقات بیان کرد.

وی نونهالان، دانش آموزان و جوانان را نیروهای بالقوه، پرتوان و سرمایه های کشور دانست و گفت: برای تقویت بنیه علمی و فرهنگی آنها باید بسترسازی مناسبی در کشور صورت گیرد.

عادل زاده افزود: ایجاد زمینه برای فراهم کردن رقابتی سالم بین جوانان از جمله اقداماتی است که این جمعیت انجام می‌دهد.

به گزارش مهر، شهرستان نایین با بیش از 40 هزار نفر جمعیت در140 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.