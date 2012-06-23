کوروش رجلی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: معتقدم تصمیم کادر فنی برای انتخاب محمد باقری معتمد و یوسف کرمی انتخاب شایسته ای بود چرا که این دو هم کسب سهمیه کرده بودن و هم در مسابقات جهانی و آسیایی با کسب مدالهای رنگارنگ توانایی بالای خود را نشان داده اند.

وی افزود: این دو سیر صعودی خوبی طی چند سال گذشته داشته اند و راه شکست حریفان المپیکی را به خوبی می دانند. من نیز در اردوی تیم ملی هستم تا به آنها کمک کنم در بهترین شرایط راهی لندن شوند.

این عضو تیم ملی در پاسخ به این سئوال که دومین المپیک است که در اردو حضور دارد گفت: تکواندو تنها با دو سهمیه می تواند راهی المپیک شود، همه ما باید به تصمیم کادر فنی احترام بگذاریم و کمک کنیم تا این تیم در لندن به موفقیت برسد. بازتاب این مدالها در سطح جامعه باعث اقبال عمومی به تکواندوست.

رجلی در مورد آسیب دیدگی خود در اردوی کره گفت: اردوی خوبی را در کره جنوبی پشت سر گذاشتیم ولی نمی دانم چگونه این خبر به آن شدت به تهران مخابره شد؟ آسیب دیدگی من جدی نبود ولی همان خبر باعث نگرانی خانواده و دوستان شده بود. من الان در شرایط خوبی هستم و در اردو نیز حضور دارم.

وی در پایان در خصوص لیگ برتر هم گفت: قرارداد دوساله من با ملی حفاری تمام شده است، هنوز برای لیگ تصمیم نگرفته ام، اول المپیک و بعد جام جهانی هدف من است، می خواهم در این مسابقات به همراه تیم ملی از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم.