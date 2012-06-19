بازیکنان سپاهان با نظرات کارشناسی انتخاب شدند/ به دنبال اسم نبودیم

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد تیم سپاهان در فصل نقل و انتقالات لیگ برتر اظهار داشت: بر خلاف بقیه تیم‌ها، ما تلاش کردیم بازیکنانی را به تیم جذب کنیم که به درد تیم بخورند و بازیکنان ما بر خلاف اینکه اسم ندارند اما بسیار مفید هستند و به درد تیم می‌خورند.

وی ادامه داد: بازیکنانی جذب کردیم که هر کدام می‌توانند ستاره فوتبال ایران شوند و با توجه به اینکه در مورد هر یک از بازیکنان ما با نظرات کارشناسان انتخاب می‌شوند، مطمئن باشید در آینده تیمی قدرتمند و منطقی در مسابقات لیگ برتر به میدان خواهد رفت.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با اشاره به رقم قرارداد بازیکنان سپاهان بیان داشت: اگرچه تیم‌های مختلف پیشنهادهای سنگینی به بازیکنان ما می‌دادند اما این بازیکنان برای رشد فوتبالی خود راهی سپاهان شدند و با تیم ما قرارداد بستند و این در حالیست که بسیاری از تیم‌ها خواهان آنها بودند.

وی با بیان اینکه بازیکنان دوست دارند در سپاهان به میدان بروند، ادامه داد: اگر از بازیکنان تحقیق کنید، متوجه می‌شوید که بسیاری از بازیکنان لیگ برتری دوست دارند در سپاهان به میدان بروند و این نشانه شخصیت باشگاه سپاهان است.

رحیمی گفت: مطمئن باشید به همه ثابت می‌کنیم که تیم سپاهان امسال بهترین تیمی خواهد بود که در ۳۰ سال گذشته بسته شده است .

وی تصریح کرد: برای ما هم مهم این است که تیمی یکدست راهی مسابقات لیگ برتر کنیم و بازیکنانی بگیریم که کاملا در اختیار تیم باشند و در جذب بازیکن نیز این سیاست را داشتیم .