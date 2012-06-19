استاندار آستارا خان روسیه وارد خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال سفر چندی قبل استانداری خوزستان به استان آستارا خان در کشور روسیه و بحث و تبادل نظر برای توسعه روابط دوجانبه، استاندار آستارا خان در راس هیئتی به منظور نهایی کردن توافقات صورت گرفته، دوشنبه از طریق فرودگاه بین المللی اهواز وارد استان خوزستان شد.

ژیلکین الکساندر الکساندرویچ پس از ورود به فرودگاه بین المللی اهواز، مورد استقبال مسئولان استانداری خوزستان قرار گرفت.



در این سفر که با هدف توسعه روابط خارجی اقتصادی، تجاری و گردشگری میان دو استان استاراخان روسیه و خوزستان انجام می گیرد قرار است هیئت استانداری آستاراخان از بندر امام خمینی(ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر، دانشگاه شهید چمران اهواز و شرکت فولاد خوزستان دیدن کنند.



بازدید از نمایشگاه توانمندیهای خوزستان و دیدار و گفتگو با تجار و بازرگانان استان خوزستان نیز از دیگر برنامه های سفر هیئت روسی خواهد بود.



همچنین قرار است کارگروه های تجار و بازرگانان دو طرف به منظور توسعه و تقویت همکاریهای بین دو استان و عقد تفاهمنامه توسط استانداران خوزستان و استاراخان تشکیل شود.