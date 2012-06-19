به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری سریال "مرد نقره‌ای" به تهیه کنندگی امیرحسین شریفی و کارگردانی کاظم معصومی، اواسط بهار امسال در اصفهان آغاز شده است وهمچنان ادامه دارد.

بازیگران مجموعه عبارتند از سعید نیک‌پور، نیما شاهرخ شاهی، بهاره افشاری‌، فریدون سورانی، ‌ سارا ناز پرور صوفیانی‌، کامبیز دیرباز و ۲۵ تن از بازیگران سینما و تلویزیون و تئا‌تر اصفهان.

این سریال مناسبتی به سفارش معاونت استان‌ها در اصفهان در حال تولید است و طبق پیش بینی ها در ایام ماهد رمضان از یکی از شبکه های سراسری پخش خواهد شد.

"مرد نقره‌ای" ۲۶ قسمت داردوتاکنون بیش از 50 درصد آن در 20 لوکیشن در اصفهان انجام شده است.این سریال18 لوکیشن دیگر نیز دارد.صداگذاری وتدوین نیز همزمان انجام می شود.

در خلاصه داستان سریال "مرد نقره‌ای" آمده است: هادی رادمنش مرد سر‌شناس اصفهانی است که کارخانه فرش دارد. ‌او کاندیدای شورای صنفی فرش فروشان می‌شود تا ریاست آن را به دست بگیرد. چند روز قبل از انتخابات توسط تلفن ناشنایس او را تهدید به انصراف می‌کنند. پسرش از این موضوع با خبر شده و نسبت به آن بدبین می‌شود و...

شریفی همزمان با این سریال مجموعه 90 قسمتی «هشت بهشت» را نیزدر اصفهان کلید زده است.

مخاطبان شبکه سحر راهی "راه زندگی" می‌شوند

این برنامه در 160 قسمت 50 دقیقه ای به تهیه کنندگی رامین بیانی در سال جاری تولید و از سیمای آذری پخش می شود. رامین بیانی با اشاره به اینکه این برنامه شامل دو بخش استودیویی و تولیدی است، آیتم های تولیدی "هزار و یک راز خانه و خانه داری"، "آموزش فیلمسازی، عکاسی و کامپیوتر"، "کودک من" و "امنیت خانه" را از مهم ترین بخش‌های برنامه ترکیبی "راه زندگی" ذکر کرد و گفت: در آیتم "هزار و یک راز خانه و خانه داری" در فضایی خانگی به صورت پرتابل و با حضور کارشناس، نکات، روش ها و موارد مفید خانه داری به منظور کمک و ارایه راهنمایی برای داشتن یک زندگی خوب به بانوان که اکثر مخاطبان برنامه را تشکیل می دهند، ارایه می شود.

همچنین آیتم "آموزش فیلمسازی، عکاسی و کامپیوتر" ضمن بالا بردن سطح دانش مخاطب در عرصه رسانه با هدف تامین و جذب نیروهای خلاق و آموزش دیده به عنوان گزارشگر، تصویربردار، عکاس و ... و فعالیت در حوزه های نوین خبرنگاری آنلاین و خبرنگار شهروند برای شبکه سحر از بین مخاطبان سیمای آذری در اقصی نقاط جهان تهیه می شود.

وی افزود: در آیتم "کودک من" نیز به ارایه نکات کلیدی در زمینه های تغذیه، بیماری های شایع، وسایل بازی مناسب و بی خطر و همچنین نحوه تعامل با کودک در زمینه برخورد در زمان های مختلف همچون غذا خوردن و خوابیدن، درک خواسته های کودک با زبان بی زبانی و آموزش نکات ضروری در مورد تربیت و نگهداری از کودک خواهیم پرداخت.

رادیو همراه با داوطلبان تا لحظه آخر

شبکه های رادیویی در ایام باقی مانده تا زمان برگزاری آزمون سراسری با برنامه های متنوع، به تبیین برنامه‌ریزی صحیح برای داوطلبان شرکت در آزمون سراسری سال 91 می پردازند.

شبکه های مختلف رادیویی برای ایام باقی مانده، تا زمان برگزاری آزمون سراسری سال 91 اقدام به تهیه و پخش برنامه های متنوع و مطلوب برای داوطلبان کنکور سراسری می کنند.

این شبکه ها با استفاده از کارشناسان مجرب به موضوعاتی چون نحوه استفاده از زمان و چگونگی تست زدن صحیح ، مشاوره تحصیلی در زمینه کنکور، گفتارهایی برای داوطلبان و برنامه ریزی صحیح برای آزمون سراسری می پردازند. رادیوهای ایران، فرهنگ، جوان، تهران و سلامت از جمله شبکه هایی هستند که در زمینه اطلاع رسانی مناسب برای داوطلبان آزمون سراسری سال 91 به تولید و پخش برنامه های مرتبط می پردازند.

زندگی علی اکبر دهخدا نمایش رادیویی شد

نمایش "عاشق فروتن واژه‌ها" به تهیه‌کنندگی شهریار کرمی و کارگردانی مجید حمزه در مرکز هنر های نمایشی رادیو تولید شد.

"عاشق فروتن واژه ها" درباره زندگی علی اکبر دهخدا به روایت خواهرزاده اش طلیعه است. این نمایش رادیویی را علی دنیوی ساروی نوشته و سردبیری آن به عهده ی مجید نظری نسب است.

این نمایش با حضور بازیگرانی چون جواد پیشگر، باقر کریم پور، احمد گنجی ، رضا عمرانی، امیر جوشقانی ، رامین پورایمان، شمسی صادقی، علی میلانی، علی اصغر دریایی، بیوک میرزایی، مینو جبارزاده، سعیده فرضی، نگین خواجه نصیر، سیما خوش چشم، راضیه مومیوند، سینا نیکوکار، مهرداد مهماندوست، علی تاجمیر، مهدی طهماسبی، مهدی نمینی مقدم، مهرداد عشقیان، اسماعیل بختیاری، محمد رضا علی ، محمد یگانه، حمید یزدانی، نورالدین جوادیان، محمد پورحسن، محمد آقا محمدی، هرمز سیرتی، عباس وفایی، عباس شادروان، احمد لشینی و ... تولید شده است.