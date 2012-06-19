به گزارش خبرنگار مهر، با راه اندازی فاز اول این کارخانه در محمد شهر کرج اقدام به تولید صنعتی داروهای جلوگیری کننده از بیماریهای عفونی دام، داروی آنتی بیوتیک "فلورکه"، تولید ویتامین برای رشد دام می شود.

آنتی بیوتیک فلورکه نوعی آنتی بیوتیک است که سبب بازشدن راههای تنفسی طیور می شود. ویتامین نیز برای رشد دام به کار می رود که نوعی مکمل غذایی بدون هورمون و مولتی ویتامین است و حاوی ویتامین های "آ"، " "ب" و "ث" است.



در این کارخانه همچنین نسل جدید آنتی بیوتیک های دامی به نام "دیکلو فلوکسوسین" که از محصولات بزرگترین کارخانه تولید دارویی فارما زند است، تولید می شود.

این کارخانه در دو فاز راه اندازی می شود که فاز اول آن به منظور تولید داروهای دامی راه اندازی شد و در فاز دوم نیز اقدام به تولید صنعتی داروهای انسانی خواهد شد.