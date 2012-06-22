۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۶

شرایط دریافت پلاک ویژه معلولان

شرایط دریافت پلاک ویژه معلولان

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور با اعلام شرایط دریافت پلاک ویژه معلولان گفت: این پلاک به افراد واجد شرایط واگذار شده و توقفی در این باره نداشتیم.

سرهنگ احمد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از توافقات انجام شده با سازمان بهزیستی معلولان از حدود دو سال قبل پلاک ویژه دریافت می کنند. معلولان با وضعیت شدید و بسیارشدید که دارای معرفی نامه از سوی سازمان بهزیستی هستند و لیست اسامی آنها توسط این سازمان به پلیس راهور ارسال شده است،پلاک ویژه دریافت  می کنند.

وی ادامه داد: تاکنون قانونی در رابطه با اینکه هر راننده معلولی که دارای گواهینامه رانندگی با شرایط مشروط است  بتواند پلاک ویژه معلولان دریافت کند به تصویب نرسیده ا تنها معرفی شدگان از سوی سازمان بهزیستی این پلاک را دریافت می کنند.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور افزود: معلولان واجد شرایط تنها می توانند برای یک خودروی سواری پلاک ویژه دریافت کنند.

به گفته رستمی، یکی از مزایای این پلاک ها تردد در محدوده طرح ترافیک است.

