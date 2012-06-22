شرایط دریافت پلاک ویژه معلولان

سرهنگ احمد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از توافقات انجام شده با سازمان بهزیستی معلولان از حدود دو سال قبل پلاک ویژه دریافت می کنند. معلولان با وضعیت شدید و بسیارشدید که دارای معرفی نامه از سوی سازمان بهزیستی هستند و لیست اسامی آنها توسط این سازمان به پلیس راهور ارسال شده است،پلاک ویژه دریافت می کنند.

وی ادامه داد: تاکنون قانونی در رابطه با اینکه هر راننده معلولی که دارای گواهینامه رانندگی با شرایط مشروط است بتواند پلاک ویژه معلولان دریافت کند به تصویب نرسیده ا تنها معرفی شدگان از سوی سازمان بهزیستی این پلاک را دریافت می کنند.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور افزود: معلولان واجد شرایط تنها می توانند برای یک خودروی سواری پلاک ویژه دریافت کنند.

به گفته رستمی، یکی از مزایای این پلاک ها تردد در محدوده طرح ترافیک است.