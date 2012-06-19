دلایل گرانی گوشت در بازار/ زنجیر گرانی گوشت به پای مردم پیچیده است!

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش نرخ گوشت در بازارهمواره به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های مردم مطرح بوده است بطوریکه گاهی اوقات براساس این نرخ قیمت سایر اقلام خوراکی را محاسبه می کنند.

مواد پروتئینی که جزء اصلی ترین اقلام سبد خرید خانوار به شمار می آیند در حال حاضر به مثابه قطعه شمشی گرانبها هر روز پله های ترقی قیمتی را طی می کنند بطوریکه براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی قیمت برخی از کالاهای خوراکی بویژه گوشت گاو، گوسفند و مرغ در تهران و در هفته منتهی به 26 خردادماه سال جاری افزایش یافته است.

این درحالی است که متولیان و دست اندرکاران تنظیم بازار علی رغم وعده هایشان از ابتدای سال جاری مبنی بر کنترل قیمتها هنوز نتوانسته اند در میدان عمل حریف گرانی برخی از کالاهای خوراکی شوند.



براساس این گزارش، آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که قیمت گوشت مرغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 73 درصد و قیمت گوشت قرمزاعم از گوشت گوسفند، گاو و گوساله نسبت به مدت مشابه سال قبل 37.2 درصد افزایش داشته است.



این گزارش می افزاید قیمت هرکیلوگوشت مرغ از 51 هزارو770 ریال در هفته قبلش به 53 هزارو 660 ریال، قیمت هرکیلو گوشت گوسفند با استخوان از 220 هزارو670 ریال در هفته قبلش به 220 هزارو 710 ریال و قیمت هرکیلو گوشت گاو و گوساله بی استخوان از یکصد و42 هزارریال در هفته قبلش به یکصدو 76 هزارو680 ریال رسیده است.

ارزانی گوشت درگرو تامین نهاده های دامی است



براساس این گزارش سعید سلطانی سروستانی رئیس اتحادیه سراسری دامداران کشوردر گفتگو با مهر در رابطه با این موضوع عنوان کرد: کاهش قیمت گوشت در بازار منوط به تامین نهاده های ارزان قیمت است.

وی خاطرنشان کرد: در صورتیکه شرکت پشتیبانی امور دام نهاده های کنجاله سویا را با قیمت هرکیلو 800 تومان، ذرت و جو را با قیمت هرکیلو 410 تومان و سبوس را با قیمت هرکیلو 230 تومان در اختیار دامداران بگذارد می تواند انتظار داشته باشد که قیمت گوشت در بازار کاهش یابد.

به گفته رئیس اتحادیه سراسری دامداران عوامل دیگری از جمله واسطه ها هم در افزایش قیمت گوشت در بازار بسیار موثر هستند و فقط گرانی ها مربوط به تولیدکنندگان نیست.

گوشت قرمز کمتر از 37 درصد افزایش قیمت داشته است/ آمار بانک مرکزی دقیق نیست!



در این باره، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی کشوردر گفتگو با مهر اظهارداشت: در حال حاضر گوشت گوسفند شقه با استخوان بدون دنبه با قیمت 16 هزار تومان به مغازه دار داده می‌شود و مغازه دار هم مجاز است که آنرا با قیمت کیلویی 17500 تومان عرضه کند.

وی در ادامه با یادآوری اینکه سال گذشته این گوشت در حدود 12500 تومان برای مغازه ها بارگیری می شد و 15000 تومان هم در بازاربه فروش می رسید، گفت: در حقیقت تفاوت قیمت سال گذشته با امسال در حدود 2500 تومان ( درحدود 30 تا 35 درصد) است.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اضافه کرد: همچنین هرکیلوگوشت بدون استخوان و مخلوط گاو و گوساله هم اکنون با قیمت 12500 تومان به مغازه دار داده می‌شود که مغازه دار مجاز است آنرا با قیمت 17500 به فروش برساند.

به گفته وی قیمت هرکیلوگوشت گاو و گوساله هم مانند گوشت گوسفند از سال گذشته تاکنون در حدود 2500 تومان افزایش یافته است.

ملکی تصریح کرد: بنابراین قیمت گوشت قرمز در مجموع نسبت به سال گذشته کمتر از 37.2 درصد افزایش داشته است.



گوشت مرغ 35 درصد افزایش داشته است/ چرا وزارت صنعت نهاده ما ر ا نمی دهد؟

حسین مقدمیان رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشورنیز در این خصوص به مهر گفت: با توجه به اینکه سال قبل هرکیلوگوشت مرغ با قیمت 3600 تومان تا 4000 تومان به فروش می رسید و هم اکنون هرکیلو گوشت مرغ در حدود 5000 تومان تا 6000 تومان به فروش می رسد تنها در حدود 2100 تومان یا همان 35 درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته وجود داشته است نه 73 درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده است!

وی تصریح کرد: هم اکنون قیمت تمام شده مرغ زنده در درب مرغداری با محاسبه سود 7 درصد بین 3700 تومان تا 3750 تومان است.



رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه در حال حاضر 50 هزار تن سویا از شرکت پشتیبانی امور دام طلب داریم و بابت آن 45 میلیارد تومان به این شرکت پرداخت کردیم، گفت: این شرکت به ما قول داده بود که از نیمه دوم خرداد سال جاری شروع به تحویل سویا به این اتحادیه کند تا به موقع بین مرغداران توزیع شود در حالیکه این اتفاق هنوز نیفتاده است!

مقدمیان اضافه کرد: اگر آنها سویای مورد نیاز 10 روز مرغداران را بدهند قیمت بازار شکسته خواهد شد و سریعتر قیمت ها به حالت طبیعی برخواهد گشت.

وی خطاب به دولت تاکید کرد: شما که مدعی حمایت از تولید و بازار هستید چرا براساس تعهدی که داشته اید و همچنین با وجود اینکه 45 میلیارد تومان به شما پرداخت کرده ایم هنوز کنجاله سویا را در اختیار ما نگذاشته اید؟!

رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی پیشنهاد کرد: اگر دولت نگران گرانی مرغ است روزی 4 هزار تن کنجاله سویا به دست ما برساند تا آن را بین مرغداران توزیع کنیم تا فاصله قیمت بازار با قیمت واقعی کم شود.

به گفته وی در حال حاضر این نهاده در بندر موجود است فقط اراده ای می خواهد که آن را در اختیار مرغداران بگذارد!

وزرای صنعت و کشاورزی برای گرانی گوشت به پارلمان فراخوانده شدند



براساس این گزارش، عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجالس هشتم و نهم به مهر گفت: متاسفانه در این ایام بدلیل نابسامانی هایی که در حوزه تنظیم بازار و همینطور شرایط مختلف قیمتی که در تامین برخی از نهاده ها حادث شده است، برخی از تولیدکنندگان رغبت زیادی برای تولید مواد پروتئینی از خود نشان نمی دهند.

وی تصریح کرد: وزاری صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی باید باتوجه به مشکلاتی که هم اکنون در حوزه تولید گوشت سفید و قرمز بوجود آمده است چاره جدی بیاندیشند و اقدام عملی را در دستور کار خود قرار دهند تا بیش از این به مردم فشار وارد نشود.

نماینده منتخب مردم اراک در مجلس نهم یادآور شد: به همین منظورهفته گذشته جلسه ای را با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس برگزار کردیم که وی در این جلسه اعلام کرد براساس برنامه ریزی انجام شده در حدود 7 میلیارد دلار برای واردات نهاده ها به کشور درنظر گرفته شده است تا بدین وسیله تولید داخلی سروسامان بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: البته برای اینکه این موضوع دقیق تر و شفاف تر مورد بررسی قرار گیرد و جنبه عملی بخود گیرد قطعا طی هفته های آینده مجددا وزیر صنعت، معدن و تجارت را به مجلس فرامی خوانیم و تکلیف تامین نهاده های مورد نیاز تولید کنندگان را در این جلسه روشن خواهیم کرد.

رجایی در ادامه با اعلام اینکه سه شنبه هفته آینده وزیرجهاد کشاورزی را برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده ایم، گفت: در این جلسه پیرامون مسائل مختلفی از جمله بحران تولید پروتئین با خلیلیان صحبت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در این دوره مجلس سعی داریم با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری بنام سال تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی با حساسیت بیشتری مسائل بخش تولید در حوزه کشاورزی را دنبال کنیم و نظارت بیشتری بر اجرای درست قوانین در کشور داشته باشیم.

به گزارش مهر، بررسی های مهر نشان می دهد که دست اندرکاران تهیه و تامین گوشت اعم از گوشت سفید و گوشت قرمز به هیچ وجه آمار بانک مرکزی درمورد افزایش قیمت مواد پروتئینی را قبول ندارند و معتقدند تا زمانیکه نهاده مورد نیازشان تامین نشود همچنان برطبل گرانی خواهند کوبید!

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گزارش از محمدابراهیم پاکزاد

