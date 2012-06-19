به گزارش خبرنگار مهر، با ظهور این گرد و غبار که شدت بیش از حد آن حتی خواب را از چشم مردم گرفت، اغلب شهرهای استان خوزستان به تدریج با تشخیص فرمانداران تعطیل اعلام شد.

تعطیلی دانشگاه های استان خوزستان به علت داشتن امتحانات پایان ترم به تشخیص روسای واحدها سپرده است.



البته همانند همیشه بانکها و مراکز درمانی برای خدمات رسانی به مردم تعطیل اعلام نشده است.



استنشاق هوای آلوده به ذرات گرد و غبار سبب نفوذ ذرات ریز به کیسه های هوایی ریه ها می شود و این عمل باعث اختلال در عملکرد اکسیژن رسانی ریه به بافتها به خصوص قلب می شود و این امر بی نظمی در ضربان قلب و حملات قلبی در افراد دارای بیماریهای قلبی را درپی دارد.



از طرفی در دراز مدت ذارت بسیار ریز گرد و غبار وارد دستگاه خون شده و در جدار عروق رسوب کرده و شرایط را برای تصلب شرایین و تنگی عروق فراهم می کند. از دیگر عوارض گرد و غبار تشدید موارد آلرژی تنفسی در بیماران دارای زمینه است. ریه سالمندان از کار کرد طولانی و تغییر در دستگاه تنفسی دچار فرسودگی شده است.



در همین خصوص به سالمندان توصیه می شود تا حد امکان از منزل خارج نشوند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند همچنین اگر بیماریهای زمینه ای قلبی دارید به هیچ وجه خود را در معرض آلودگی قرار ندهید در صورت علائم تنگی نفس و احساس خفگی و تهوع و سر درد شدید فورا به مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.



سالمندان در فضاهای آلوده از تنفس عمیق خودداری کنند. به سالمندان، کودکان زیر هشت سال، بیماران تنفسی و زنان بار دار اکیدا توصیه می شود در موقع آلودگی از منزل خارج نشوند.



همچنین افراد باید به صورت جدی از انجام فعالیتهای ورزشی خودداری کنند چون فعالیت ورزشی باعث افزایش ضربان قلب و تنگی نفس و متعاقب آن افزایش ورود هوای آلوده به ریه ها می شود ضمن اینکه در صورت ضرورت هنگام خروج از منزل از ماسک مناسبی که دهان و بینی را کامل بپوشاند استفاده شود.