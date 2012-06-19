به گزارش خبرنگار مهر، فرمالدهید یکی از مواد پرکاربرد در صنعت است که سالانه بیش از 10 میلیون تن در سراسر جهان تولید می شود و به ‏عنوان ترکیب بسیار سمی و سرطان زا شناخته شده است.

این ماده طی فرآیند تولید به محیط زیست و منابع آبی راه پیدا می کند و ‌‌شناسایی و جدا سازی این ماده سرطان زا در منابع ‏زیست محیطی به علت خواص شیمیایی با دشواریهایی همراه است.‏



در این راستا محققان دانشگاه بوعلی سینای همدان با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه آزاد تاکستان با مطالعاتی بر ‏روی عوامل موثر بر واکنش پذیری نانو ذرات آلومینا، توانستند با گرافت‌کردن (پیوند) نیترو فینیل ‏هیدرازین بر روی نانوذرات آلومینا، نانو جاذبی را عرضه کنند که قادر به جذب ماده سرطان زای فرمالدهید است.



تستهای انجام شده بر روی این نانو جاذب تولید شده نشان داد که پیوند زدن نیترو فنیل هیدازین با نانو ذرات آلومینا می تواند به میزان 99 درصد فرمالدهید را از محیط های ‏آلوده جذب کند.‏