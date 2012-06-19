محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین نتایج مذاکراتش با دنیزلی برای ماندن یا نماندن در تیم پرسپولیس و همچنین مذاکره با "متسو" ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: در خصوص ماندن یا نماندن دنیزلی در پرسپولیس و ادامه همکاری با این مربی بزرگ تا پایان هفته جاری تصمیم نهایی را خواهیم گرفت. آرزوی دنیزلی این بود که در فصل جدید رقابت‎های لیگ برتر با این تیم و بازیکنان جدید قدم به میدان بگذارد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: درحال حاضر دنیزلی شرایط سختی دارد که این موضوع باعث شد تا ما با یکدیگر وارد مذاکره شویم. با صحبت‎هایی که طی این مذاکرات در خصوص مسائل مختلف انجام دادیم، قرار شد تا پایان هفته جاری هر دو طرف در مورد ادامه همکاری با یکدیگر تصمیم گیری کنند.

رویانیان خاطرنشان کرد: برای ما مسلم است که دنیزلی مربی بزرگ و ارزشمندی است. اما هیچ کس به اندازه من اطلاع ندارد که وی درحال حاضر در چه شرایط سختی قرار گرفته است. چون من اطلاعات دقیقی از شرایط سخت حال حاضر دنیزلی دارم، تا این لحظه با یکدیگر توافق کرده‎ایم که وی همچنان در ترکیه حضور داشته باشد و به همین دلیل با تمدید مرخصی وی موافقت کردم.

وی تاکید کرد: در آخرین مذاکره‎ای که روز گذشته با دنیزلی داشتم، قرار گذاشتیم تا هر دو طرف تا پایان هفته جاری در خصوص ادامه همکاری با یکدیگر برای فصل آینده رقابت‎های لیگ برتر تصمیم گیری کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس یادآور شد: متاسفانه شاهدیم برخی از اخبار در بعضی رسانه‎ها به طور ناقص و زودهنگام و حتی در برخی مواقع نادرست مطرح می‎شود. مطرح شدن چنین خبرهایی شرایط فعلی ما را بدتر می‎کند.

رویانیان گفت: آنچه مسلم است اینکه حق مدیرعامل باشگاه پرسپولیس است که با یک چشم خود به دنیزلی نگاه کرده و نگاهی هم به گزینه‎های دیگری داشته باشد که می‎تواند برای هدایت تیم پرسپولیس بیاورد. من طی مدت اخیر هر دو نگاه را داشتم. هم به دنیزلی و هم مربیان جدیدی که در صورت لزوم بتوانم آنها را به پرسپولیس بیاورم که در میان این مربیان نام "برونو متسو" نیز وجود دارد اما هیچ چیزی در خصوص حضور این مربی در تیم فوتبال پرسپولیس قطعی نیست و حتی گزینه‌های دیگری نیز شانس دارند که سرمربی پرسپولیس شوند.

وی تصریح کرد: همه چیز منوط به تصمیم گیری نهایی من و دنیزلی در خصوص ادامه همکاری یا قطع آن در پایان هفته جاری است چون همچنان دنیزلی گزینه اصلی هدایت تیم پرسپولیس است و ما با او قرارداد داریم.