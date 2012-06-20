راه اندازی کانون دانش و صنعت کاشی و سرامیک در کشور

محمدعلی امراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت صنعت کاشی و سرامیک در کشور، افزود: در حال حاضر اشکالاتی در کیفیت کاشی، سرامیک و لعابهای تولید داخل و همچنین مشکلات زیست محیطی فراوان در فرآیند تولید این محصولات روبرو هستیم.

رئیس پارک فناوری استان یزد، با تاکید بر اینکه کشور چین در بازار کاشی و سرامیک در کشورهای منطقه نفوذ کرده است، اظهار داشت: ایران برای بقا در این حوزه نیاز دارد تا نسبت به افزایش کیفیت و حل مشکلات زیست محیطی این صنعت اقداماتی را انجام دهد که در این راستا اقدام به راه اندازی کانون هماهنگی دانش و صنعت کاشی، سرامیک و لعاب در این پارک فناوری شد.



وی با بیان اینکه کانون هماهنگی دانش و صنعت لعاب، سرامیک و کاشی در حال آسیب شناسی این صنعت است، ادامه داد: نقشه راه این کانون در حال تدوین است.