  1. دانشگاه و فناوری
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

راه اندازی کانون دانش و صنعت کاشی و سرامیک در کشور

راه اندازی کانون دانش و صنعت کاشی و سرامیک در کشور

رئیس پارک علم و فناوری استان یزد از تدوین نقشه راه صنعت کاشی و سرامیک کشور خبر داد و گفت: به منظور آسیب شناسی این صنعت نقشه راهی برای آن تدوین می شود.

محمدعلی امراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت صنعت کاشی و سرامیک در کشور، افزود: در حال حاضر اشکالاتی در کیفیت کاشی، سرامیک و لعابهای تولید داخل و همچنین مشکلات زیست محیطی فراوان در فرآیند تولید این محصولات روبرو هستیم.

رئیس پارک فناوری استان یزد، با تاکید بر اینکه کشور چین در بازار کاشی و سرامیک در کشورهای منطقه نفوذ کرده است، اظهار داشت: ایران برای بقا در این حوزه نیاز دارد تا نسبت به افزایش کیفیت و حل مشکلات زیست محیطی این صنعت اقداماتی را انجام دهد که در این راستا اقدام به راه اندازی کانون هماهنگی دانش و صنعت کاشی، سرامیک و لعاب در این پارک فناوری شد.
 
وی با بیان اینکه کانون هماهنگی دانش و صنعت لعاب، سرامیک و کاشی در حال آسیب شناسی این صنعت است، ادامه داد: نقشه راه این کانون در حال تدوین است.
کد مطلب 1629695

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