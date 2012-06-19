پروفسور اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در کنتاکی آمریکا در مورد انواع ارزش در جهان کنونی که در کتاب او با عنوان "ارزش ذاتی چیزها" منعکس شده به خبرنگار مهر گفت: ارزشها انواع گوناگونی دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشت که ارزشهای اقتصادی، ارزشهای احساسی و عاطفی و ارزشهای ابزاری را می‌توان به عنوان ارزش برشمرد.

این فیلسوف آمریکایی در ادامه یادآور شد: علاوه بر ارزشهای مذکور، ارزشهای ذاتی نیز وجود دارند که ارزش آنها ذاتی و درونی است و آنها ارزش فی نفسه دارند.

وی تأکید کرد: حال پرسش این است که به چه اندازه از این ارزشها در دنیا وجود دارد. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که نمی توان به طور مشخص خط و مرزی میان چیزهایی که دارای ارزش ذاتی هستند با چیزهایی که دارای چنین ارزشی نیستند ترسیم کرد.

این استاد فلسفه در ادامه یادآور شد: معتقد هستم که هر چیزی در جهان دارای ارزش ذاتی است. البته این ارزش می تواند برای چیزهای گوناگون دارای درجات گوناگونی باشد. ممکن است ارزش ذاتی چیزی کم باشد و یا در مقابل ارزش ذاتی چیزی زیاد باشد.

مؤلف "ارزش ذاتی چیزها" در پایان تأکید کرد: بر این اساس باید به مخلوقات خدا با دیده احترام نگریست. این احترام نیز مبتنی بر ارزش ذاتی هر چیز خواهد بود.

..........

گفتگو از جواد حیران‌نیا