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۳۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۵۳

از فردا/

طرح تابستانه پلیس راهنمایی و رانندگی در استان مرکزی اجرا می شود

طرح تابستانه پلیس راهنمایی و رانندگی در استان مرکزی اجرا می شود

اراک - خبرگزاری مهر: رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی از اجرای طرح تابستانه پلیس راهنمایی و رانندگی به صورت همزمان با سراسر کشور از فردا در استان مرکزی خبر داد.

سرهنگ مهدی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با فرارسیدن تابستان و افزایش سفرهای تابستانی طرح  تابستانه انتظامی پلیس راه این استان همزمان با سراسر کشور در دو مرحله از 31 خردادماه تا 30 تیرماه جاری و از 29 مرداد تا دوم مهرماه سال جاری اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح از حداکثر تجهیزات، امکانات نیروی انسانی و توان عملیاتی پلیس راه استان در محورهای مختلف مواصلاتی بهره گیری می شود افزود: در این طرح ماموران وظیفه دارند به منظور ایجاد ایمنی بیشتر با تخلفات مهم و حادثه ساز، بر اساس قانون جدید رسیدگی کنند.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: ماموران پلیس راه از هیچ تخلفی چشم پوشی نمی کنند و با تخلفات رانندگی در جهت حفظ آرامش جاده ها برخورد جدی و قاطع انجام میدهند.

حسنی از هماهنگی و تعامل  با دستگاه هایی از جمله راهداری، حمل و نقل، اورژانس، هلال احمر، سازمان هواشناسی خبر داد و افزود:اقدامات لازم در راستای اجرای هر چه بهتر این طرح و کاهش تصادفات انجام شده است.

کد مطلب 1629700

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