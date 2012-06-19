طرح تابستانه پلیس راهنمایی و رانندگی در استان مرکزی اجرا می شود

سرهنگ مهدی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با فرارسیدن تابستان و افزایش سفرهای تابستانی طرح تابستانه انتظامی پلیس راه این استان همزمان با سراسر کشور در دو مرحله از 31 خردادماه تا 30 تیرماه جاری و از 29 مرداد تا دوم مهرماه سال جاری اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح از حداکثر تجهیزات، امکانات نیروی انسانی و توان عملیاتی پلیس راه استان در محورهای مختلف مواصلاتی بهره گیری می شود افزود: در این طرح ماموران وظیفه دارند به منظور ایجاد ایمنی بیشتر با تخلفات مهم و حادثه ساز، بر اساس قانون جدید رسیدگی کنند.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: ماموران پلیس راه از هیچ تخلفی چشم پوشی نمی کنند و با تخلفات رانندگی در جهت حفظ آرامش جاده ها برخورد جدی و قاطع انجام میدهند.

حسنی از هماهنگی و تعامل با دستگاه هایی از جمله راهداری، حمل و نقل، اورژانس، هلال احمر، سازمان هواشناسی خبر داد و افزود:اقدامات لازم در راستای اجرای هر چه بهتر این طرح و کاهش تصادفات انجام شده است.