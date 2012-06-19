به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال کرواسی دوشنبه شب در آخرین دیدار مرحله گروهی رقابت های جام ملت های اروپا در گروه C با نتیجه یک بر صفر به اسپانیا، مدافع عنوان قهرمانی، باخت و از صعود به مرحله یک چهارم نهایی بازماند.



اسلاون بیلیچ در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: ما هر راهی را امتحان کردیم. دفاع کردیم، حریف را تحت فشار گذاشتیم، به حمله رو آوردیم، اما در پایان، این راه ها کفایت نکرد. آمده بودیم اینجا که قهرمان یورو شویم اما طرحمان به بار ننشست. اما اشکالی ندارد، عملکرد خوبی در این بازی ها داشتیم.

بیلیچ که سرمربیگری کرواسی را به قصد حضور در لوکوموتیو مسکو ترک می کند در ادامه افزود: ما نسل فوق العاده ای داریم. آنها در دو سال آینده بهتر از الان خواهند بود. کرواسی می تواند در آینده نتایج بسیار خوبی بگیرد. از آنها به خاطر اینکه مرا تحمل کردند تشکر می کنم.

رقابت‌های جام ملت‌های اروپا با حضور 16 تیم در چهار گروه چهار تیمی از 19 خرداد به میزبانی دو کشور لهستان و اوکراین آغاز شده و تا 11 تیرماه ادامه پیدا می‌کند.