احمد صادقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه از سال 90 تاکنون عملیات اجرایی 11 آزادراه با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده است، اظهار داشت: ارزش این پروژه ها 56 هزار و 620 میلیارد ریال است که از سوی دولت و بخش خصوصی انجام می گیرد.

وی حضور و مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف را عامل توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: خوشبختانه در ساخت آزادراه‌ها نحوه سود و زیان را سرمایه ‌گذاران محاسبه می کنند و براساس نقشه‌های اجرایی و میزان ترافیک روزانه، ماهانه و سالانه می‌توانند نرخ عوارض را تعیین کنند که این موضوع مشوق حضور و مشارکت بخش خصوصی برای تضمین بازگشت سرمایه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه تملک اراضی در مسیر عبور پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: در ابتدا سعی می کنیم که با صاحبان این املاک با قیمت مناسب به نتیجه برسیم اما بر اساس قانون اگر مالکی حاضر نشد زمین را با قیمت تعیین شده واگذار کند، طبق ماده 9، مبلغ ملک براساس قیمت کارشناسی در صندوق دولت برای مالک واریز شده و وزارت راه با هماهنگی مقامات قضایی اجرای پروژه را ادامه می‌دهد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به ساخت آزادراه قزوین- رشت، اظهار داشت: محور تهران به سمت قزوین و رشت علاوه بر استفاده از منطقه گردشگری شمال کشور، در تکمیل کریدور شمال جنوب برای اتصال بنادر شمال کشور به جنوب و خلیج فارس اهمیت زیادی دارد زیرا با تکمیل این کریدور کشورهای حوزه خلیج فارس و اقیانوس هند به آسیای میانه متصل می‌شوند.

وی درباره تأثیر احداث آزادراه قزوین- رشت در آن منطقه، اظهار داشت: احداث آزادراه قزوین - رشت و انحراف مسیر از داخل شهرها به خارج از آنها علاوه بر صرفه جویی در زمان سفر و کاهش مصرف سوخت می‌تواند کاهش آلودگی صوتی و محیطی در شهرها و امنیت ترافیکی را به دنبال داشته باشد.