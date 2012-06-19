رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تدوین آیین نامه کارشناسی حرفه ای ارشد اظهار داشت: مراحل نهایی این آیین نامه هم اکنون در شورای برنامه ریزی دانشگاه علمی کاربردی در حال انجام است و به زودی اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه طی برگزاری یک یا دو جلسه در آینده ای نزدیک، تکلیف این آیین نامه مشخص خواهد شد، گفت: تمام رشته هایی که در حوزه مدیریت و خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر وجود دارد، زیرمجموعه این آیین نامه قرار می گیرد، حتی حوزه های مدیریتی رشته کشاورزی در این دوره گنجانده می شود.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، رشته های ارشد دانشکده خبر زیرمجموعه دوره کارشناسی حرفه ای ارشد قرار می گیرد اما راه اندازی آن به مهرماه سال جاری نمی رسد.

برزویی در این باره ادامه داد: طی دو ماه آینده نیاز است تا مجوز رشته های دوره مذکور از شورای گسترش وزارت علوم دریافت شود، سپس اعلام عمومی و توزیع دفترچه ها از بهمن ماه سال جاری صورت می گیرد، اما یقیناً پذیرش به بهمن ماه نمی رسد و سال آینده انجام خواهد شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد که راه اندازی دوره کارشناسی حرفه ای ارشد با نگرش آموزشهای مهارتی و پروژه محور بر اساس نیاز واقعی در محیط کار احصا است.

برزویی خاطرنشان کرد: این دوره دو ساله همانند دوره فناوری ارشد که پیش از این در دانشگاه علمی کاربردی راه اندازی شده است، نیاز بازار کار را برطرف می کند.