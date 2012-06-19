به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته کنفرانس بین المللی ابرریانه 2012 هامبورگ در آلمان، ابررایانه Sequoia که در آزمایشگاه ملی انرژی لورنس لیورمور نصب شده است را به عنوان سریع ترین ابررایانه جهان معرفی کرد.

ابررایانه Sequoia دروهله نخست برای شبیه سازی در تحقیقات ایمنی و اعتبار تسلیحات هسته ای آمریکا کاربرد دارد. از این رایانه می توان برای کیهان شناسی، انرژی، علوم ژنوم انسانی و تغییرات اقلیم نیز استفاده کرد.

اکنون Sequoia سریع ترین ابررایانه جهان است و پس از آن رایانه 'K Computer' شرکت فوجیتسو ژاپن قرار دارد که توان انجام 10.51 پتافلاپ محاسبه را در هر ثانیه دارد.

ابررایانه دیگر شرکت IBM موسوم به "میرا" نیز رتبه سوم سریع ترین ابررایانه های جهان را دارد.

ابررایانه شماره چهار جهان، ابررایانه SuperMUC و ساخت شرکت IBM iDataplex system آمریکاست که در آلمان نصب شده و قدرتمندترین ابررایانه اروپاست.

چین نیز که در نوامبر 2010 سریع ترین ابررایانه جهان را ساخته بود اکنون دو ابررایانه در بین 10 ابررایانه سریع جهان دارد.

به گزارش مهر،‌ هر پتافلاپ معادل هراز تریلیون محاسبه است.

