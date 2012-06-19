مهدی جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات و آخرین وضعیت کاری شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام و همکاری کامستک (کمیته اجرایی همکارهای علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی) با این شبکه به نکاتی اشاره کرد.

وی با یادآوری اینکه شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام، 19 دی ماه 89 در چهاردهمین اجلاس عمومی کامستک، تصویب و در 16 دی ماه سال گذشته رسماً توسط پروفسور عطاالرحمن - هماهنگ کننده کل کامستک، در دانشگاه پیام نور افتتاح شد، ادامه داد: شبکه دانشگاههای مجازی کشورهای اسلامی با پیشنهاد ایران به کامستک ارائه شد. پس از آن، عطاالرحمان طی نامه‌ای به وزرای علوم کشورهای اسلامی عضو کنفرانس سران کشورهای اسلامی (OIC) آنها را به عضویت در این شبکه فراخواند و مزایای عضویت در شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام را به آنان یادآور شد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور در ادامه اعلام کرد که پس از ارسال این دعوتنامه، دو درخواست رسمی از کشورهای عراق و افغانستان برای عضویت دریافت شده و تعدادی از دانشگاههای کشورهای عضو (OIC) از جمله مالزی تمایل خود را برای عضویت در شبکه اعلام کرده اند.

به گفته رئیس شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام، با توجه به اساسنامه شبکه، عضویت از طریق دولتهای عضو کنفرانس سران کشورهای اسلامی صورت می گیرد. به همین دلیل، باید ابتدا با دولتهای عضو (OIC) تعامل صورت گیرد که به تبع آن برخی مباحث سیاسی و اقتصادی پیش می آید که همین موضوع عضویت کشورها را در شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام کند می کند.

وی خاطرنشان کرد که شبکه دانشگاههای مجازی، حلقه گمشده ای است که ضمن تسریع فرایند یاددهی و یادگیری می تواند به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت آموزشی و توسعه فرایند خودآموزی، اشتراک گزاری و مدیریت منابع و محتواها را محقق سازد.

رئیس شبکه دانشگاههای مجازی کشورهای اسلامی درباره پرتال این شبکه، گفت: شبکه دانشگاههای مجازی کشورهای اسلامی با نشانی www.invu.ir به چهار زبان فعال است، اما در حال حاضر امکان عضویت دانشجویان در آن فراهم نیست و این شبکه تنها دانشگاههای کشورهای عضو کنفرانس سران کشورهای اسلامی را بهم متصل می کند.

این مقام مسئول در دانشگاه پیام نور درباره بودجه اداره شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام، اظهار داشت: کمکهای وزارت علوم، دانشگاه پیام نور همچنین طرحهای پژوهشی و آموزشی که توسط شبکه صورت می گیرد، بودجه شبکه را تامین خواهد کرد.

وی ادامه داد: در واقع با توجه به ماده 2 اساسنامه پیشنهادی ایران برای شبکه مذکور، این شبکه سازمانی خودگردان، غیرسیاسی و غیرانتفاعی با رویکرد بین المللی تحت حمایت کامستک است و منابع مالی آن توسط کشور میزبان تامین خواهد شد. تاکنون تمام هزینه های مالی شبکه توسط دانشگاه پیام نور تامین شده و شبکه کاملاً از حمایت های مالی و معنوی این دانشگاه برخوردار است.