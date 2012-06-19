عبدالرضا سیف درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مهر ماه که خوابگاه ها پذیرای دانشجویان خواهند بود قرار است تمام امور خوابگاه به خود دانشجویان واگذار شده و تنها نظارت بر عهده دانشگاه باشد.

وی ادامه داد: بنابراین قرار است شوراهایی در هر خوابگاه ایجاد شود و یک نفر به عنوان شهردار بر مسایل و امکانات رفاهی دانشجویان خوابگاهی نظارت و رسیدگی کرده و کمبودها را گزارش کند.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران با بیان اینکه برنامه های فرهنگی جدیدی در سال تحصیلی جدید ویژه دانشجویان خوابگاهی اجرا خواهد شد، افزود: سینمای خوابگاهی احیا شده و تور تهران گردی برگزار خواهد شد.