به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته و همزمان با برگزاری آیین افتتاحیه نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم های ویدئویی تهران نمایشگاه عکسی از مناظر محیطی و زیر دریایی و آبزیان خلیج فارس در جزیره ابوموسی افتتاح شد.

در آیین افتتاح این نمایشگاه حجت الاسلام مریدی زاده مدیر کل ارشاد استان هرمزگان و موسوی فرماندار ابوموسی حضور داشتند.



امیر علیزاده هنرمند عکاسی که بخشی از آثار او در این نمایشگاه در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است در جمع خبرنگاران گفت: از سال 80 غواصی را آغاز کردم سال 86 مدرک عکاسی زیر آب را از اتحادیه اروپا گرفتم و در سال 90 اولین فیلم مستند را با اسم "بهار زیر آبهای خلیج فارس" ساختم.

وی افزود: آنچه در این نمایشگاه شاهد آن هستید حاصل دو سال عکاسی مداوم من برای نمایشگاه است روز ملی خلیج فارس تعدادی از آنها را گزینش کرده ام. اولین نمایش این مجموعه در سال 89 و همزمان با روز ملی خلیج فارس در بندرعباس بود که می توان آن را نخستین نمایشگاه تخصصی عکس زیر آب در ایران دانست این مجموعه پس از آن در دو نوبت در اسفند 89 و اردیبهشت 90 در قالب نمایشگاه عکس میزبان علاقه مندان بوده است.

این هنرمند عکاس در پاسخ به حمایت های صورت گرفته از این نمایشگاه گفت: انجمن عکاسان بندرعباس تنها مرکزی است که به صورت تخصصی به عکاسی زیر آب می پردازد و متاسفانه در سطح ملی به این مقوله توجه جدی نمی‌شود.



وی با تاکید بر اینکه این درشرایطی است که کشورهای قطر و امارات به جد به دنبال ثبت گونه‌های آبزی خلیج فارس با نام های عربی در مجامع بین‌المللی هستند تاکید کرد: در این زمینه بارها به مسئولان هشدار داده‌ام و حتی شخصا به وزیر ارشاد نامه نوشتم اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.



علیزاده در پایان تصریح کرد: آرزویم این است که به زودی عکاسان حرفه ای دیگری هم وارد این میدان شوند تا به زودی شاهد ثبت رسمی گونه‌های آبزی خلیج فارس به نام جمهوری اسلامی ایران باشیم.



در کنار عکس‌های امید علیزاده مجموعه عکسی از مناظر طبیعی حاشیه خلیج فارس به‌عنوان آثاری از زنده‌یاد کوروش گرمساری نیز در این نمایشگاه روی دیوار رفت.



داریوش گرمساری برادر این هنرمند درباره مجموعه حاضر گفت: این مجموعه که شاهد آن هستید بعد از درگذشت برادرم کوروش جمع آوری شده و گزیده‌ای از عکس‌های ایشان از جزیره قشم و سایر جزایر استان است.



وی تاکید کرد: کوروش تمام عمر خود را در بحث فیلم‌سازی و عکاسی مشغول بوده است و در همین مدت سال‌ها رئیس انجمن سینمای جوان استان هرمزگان بوده است.وی با صدا و سیما نیز همکاری نزدیکی داشته است پس از فوت ایشان مجموعه عکس‌هایی از آثارش در قالب کتابی با عنوان "قشم جزیره رویاها" منتشرشده است.



این نمایشگاه تا روز پایانی برگزاری جشنواره فیلم‌های ویدئویی میزبان علاقه مندان خواهد بود.