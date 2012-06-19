به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان توشنی صبح سه شنبه درجلسه علنی شورای اسلامی شهرستان گرگان افزود: ذخیره آب در آب انبارهای منازل علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب شرب کشور باعث صرفه جویی درهزینه ها نیز خواهد شد.

وی همچنین ازطرح جمع آوری فضولات حیوانی و وارد کردن آن به عرصه کودرسانی کشاورزی نیز خبرداد و گفت: هزینه جمع آوری فضولات حیوانی از دامداری ها و بازگشت آن به صنعت به صورت کودکشاورزی حدود 50درصد کاهش هزینه دربردارد.

وی به خدمات دولت در راستای توسعه صنعت کشاورزی اشاره کرد و گفت: دولت بیش از190 میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک کشاورزی پرداخت می کند.

توشنی افزود: این وام ها با کارمزد7 درصد و با سهم آورده 10 درصد و بدون محدودیت سقف پرداختی به کشاورزان اعطا می شود.

معاون فرماندار گرگان، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را امری مهم برشمرد وافزود: براین اساس همایش بزرگ شناخت فرصت های سرمایه گذاری در آذرماه سالجاری در گرگان برگزار خواهد شد.