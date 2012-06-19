علی باقری در گفت وگو با خبرنگار اعزامی مهر به مسکو در پاسخ به این سوال که آیا 1+5 نسبت به بیانیه بغداد و موضوع حق ایران در غنی سازی پایبند هستند گفت: 1+5 امروز فرصت دارد با توجه به پیشنهادات ایران نظر قطعی خود را اعلام کند. پایبندی آنها به بیانیه بغداد نیز آن چیزی است که امروز در دور سوم مذاکرات مشخص خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چه میزان نشست روز گذشته را نسبت به دور استانبول 2 و بغداد مثبت ارزیابی می کنید اظهار داشت: از آنجائیکه مذاکرات هنوز تمام نشده است نمی توان نظر قطعی داد.اما مساله مهم این است که ایران پیشنهادات خود را برای ورود به یک فاز جدید در مذاکرات به صورت مشروح اعلام کرده است. همچنین پیشنهاد آنها نیز در چارچوب قانون نقد شد و باید امروز منتظر شد تا 1+5 موضع خود را اعلام کند.

باقری همچنین درخصوص مذاکرات روز گذشته تاکید کرد که پیشنهادات ایران و نقد آنچه طرف مقابل به عنوان پیشنهاد ارائه کرده بود کاملا مورد توجه گروه 1+5 قرار گرفت.

گفتنی است روز گذشته در دو نوبت صبح و عصر مذاکرات 1+5 با ایران برگزار شد. امروز نیز ساعت 12 به وقت مسکو دور سوم مذاکرات انجام می شود. علی باقری روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی در این رابطه گفت: پس از دور دوم مذاکرات، اشتون از جلیلی درخواست کرد تا زمان داده شود در مورد پیشنهادات ایران بحث و تبادل نظر صورت گیرد و تا فردا(امروز سه شنبه) از ایران فرصت خواست.