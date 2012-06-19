به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر زادعلی با بیان اینکه این کتابها برای نخستین بار در استان منتشر می شوند افزود: این کتاب ها، که هم اکنون در مرحله تحقیق و پژوهش قرار دارند، پیش بینی می شود دهه فجر امسال آماده رونمایی شوند .

وی ادامه داد: این کتاب ها به بیان خاطرات سرداران و رزمندگان آذربایجان غربی در هشت سال دفاع مقدس و نقش این استان در این دوران، رویدادهای آن و بازگویی مسایل مربوط به جنگ از زبان شخصیت های مختلف می پردازد.

زادعلی افزود: این کتاب ها در مرحله نخست با شمارگان سه هزار جلد با همکاری حوزه هنری تبلیغات اسلامی و دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری تهران منتشر خواهد شد.

به گفته معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی آذربایجان غربی، اعتبار اولیه برای تهیه و انتشار این کتاب ها را 350 میلیون ریال برآورد شده است .