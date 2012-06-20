ابوالحسن مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه کاروان ورزش ایران چهار نماینده در مسابقات قایقرانی بازی‎های المپیک لندن دارد، اظهارداشت: حضور احمدرضا طالبیان، آرزو حکیمی (آب های آرام - کایاک)، محسن شادی و سولماز عباسی (روئینگ) در بازی‎های المپیک قطعی است و احتمال اینکه فرد دیگری جایگزین آنها شود بعید به نظر می‌رسد.

وی در مورد پیش بینی عملکرد قایقرانان المپیکی ایران در بازی‌های لندن تصریح کرد: کاروان ورزش ایران در هیچ یک از رشته‌های قایقرانی کسب مدال نخواهد داشت. البته احتمال اینکه ورزشکاران ما به فینال مسابقات خود برسند، وجود دارد اما امیدی به کسب مدال نیست.

ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون قایقرانی تصریح کرد: طالبیان به عنوان یکی از هشت قایقران برتر به فینال A می‌رسد. محسن شادی یکی از 12 قایقران برتر می‌شود و به فینال B می‌رسد. سولماز عباسی هم شرایطی مانند شادی خواهد داشت. اینها پیش بینی ما از حضور قایقرانان در بازی‎های المپیک است ضمن اینکه امیدواریم آرزو حکیمی هم جزو 16 نفر برتر شود چون این توانایی و قابلیت را دارد.

مهدوی در پاسخ به این پرسش که "چرا امیدی به مدال آوری قایقرانان المپیکی نیست؟"، گفت: نپرسید چرا مدال نمی‎گیریم! همین که قایقرانی موفق شده به این تعداد سهمیه بگیرد، موفق بوده است. شرایط قایقرانی مانند کشتی و وزنه برداری نیست. ورزش ایران در رشته‎های کایاک و روئینگ خیلی عقب است در حالیکه مثلا کشتی از المپیک 1948 لندن در این رویداد شرکت داشته است. ورزشکاران این رشته با حضور مداوم در رقابت‎های جهانی تجربه بالایی دارند.

وی خاطرنشان کرد: همه از ما می‎پرسند چرا مدال نمی‎گیرید؟ چرا کسی این سئوال را از فوتبالیست‎ها نمی‎پرسد که در مسابقات قهرمانی آسیا هم عنوانی نمی‌گیرند در حالیکه هزینه‎های میلیاردی دارند.

ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون قایقرانی تصریح کرد: این پرسش باید در مورد رشته‎ای مطرح شود ک در المپیک پیشین مدال گرفته باشد و حالا شانسی برای مدال نداشته باشد نه قایقرانی که تازه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کارش را آغاز کرد و هر سال هم بهتر از سال گذشته کارش را انجام می‏دهد.

مهدوی تاکید کرد: همه اینها در حالی است که ما هنوز پیست استاندارد روئینگ در ایران نداریم اما با این حال دو سهمیه در روئینگ و دو سهمیه در آب‏های آرام (ماده کایاک) گرفته‎ایم. دیدگاه مسئولان باید به سمت رشته‎های مدال‌آور سوق پیدا کند تا ورزشکارانش تامین شود در حالیکه حقوق یک فوتبالیست لیگ دسته اول پنج برابر یک ورزشکار المپیکی است.

وی بدون هیچ انتقادی از وضعیت ورزشکاران المپیکی قایقرانی یادآور شد: اگر قرار بر انتقاد باشد اول باید از خودم انتقاد کنم و در صورتی که احساس مشکل کنم آن را به فدراسیون منتقل می‎کنم.

ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون قایقرانی با بیان اینکه برای ورزشکاران المپیکی این رشته تا پیش از اعزام به لندن یک مرحله اردوی برون مرزی پیش بینی شده که هنوز نهایی نشده است به این پرسش که "آیا برکناری احمد دنیامالی و مسائل مطرح شده بعد از آن، تاثیری در روند آماده سازی المپیکی‌ها داشته است"، پاسخ داد.

ابوالحسن مهدوی گفت: مشکلات و مسائل مطرح شده خیلی زود کنار گذاشته شدند طوریکه هیچ آسیبی به روند آماده سازی شادی، طالبیان، حکیمی و عباسی وارد نشد.