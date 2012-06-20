صدها خطر در کمین اهالی سرنوری/ مشکل 20 ساله راهکار یک شبه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در واقع ایستگاه نوری امروز به نوعی مرکز شهر نیم میلیون نفری اسلامشهر محسوب می‌شود و روزانه ده‌ها هزار خودرو و بیش از 100 هزار شهروند از این محدوده عبور می‌کنند.

این نقطه از شهر، بعد از خیابان تختی از قدیمی ‌ترین نقاط شهر به حساب می‌آید و بیشتر با عنوان "سرنوری" شناخته می‌شود. وجود چندین مرکز تجاری - اداری، پاساژهای تخصصی، میدان میوه و تره‌ بار، تالارهای پذیرایی، قرار گرفتن در مسیری که این منطقه را به بخش اصلی شریان ارتباطی شهرک های اطراف و نیز پل ارتباطی تهران - اسلامشهر و شهرستان‌های مجاور تبدیل کرده وعلل متعدد دیگر موجب شده تا منطقه سرنوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

اما در طول سال‌های گذشته نحوه مواجهه مدیران شهری با این نقطه از شهر و عدم توجه و برنامه‌ ریزی برای سامان‌دهی آن باعث شده نابسامانی و هرج و مرج غیرقابل تصوری را در "سرنوری" شاهد باشیم.

مراکز شهرها نماد هویت و توانمندی شهر محسوب می شوند

قدر مسلم وضعیت مراکز شهرها می‌تواند نمایان‌گر هویت، توانمندی‌ها، داشته‌ها و حتی فرهنگ شهرها باشد. به همین دلیل مسئولان شهرهای مختلف برای معرفی صحیح و مطلوب شهرشان، تلاش می‌کنند تا مرکز شهری که در آن مسئولیت دارند، از وضعیت آبرومندی برخوردار باشد.

اما این مهم در دو دهه اخیر در شهر اسلامشهر مورد غفلت و بی ‌توجهی واقع شده است، برغم وعده‌هایی که متولیان و مسئولین از فرماندار شهرستان گرفته تا شهردار و اعضا شورای شهر برای پرداختن به مشکلات سرنوری داده‌اند تاکنون هیچ اقدام جدی و عملی در این خصوص صورت نگرفته است.

به نظر می‌رسد هیچکدام از مسئولین اسلامشهر، اراده‌ای برای حل مشکل این منطقه ندارند و ظاهرا برخی مسائل حاشیه‌ای از جذابیت بیشتری برای مدیران شهری برخوردارند و همین سبب شده معضل "سرنوری" از یادشان برود!

آغاز فصل گرما و بروز چندین برابری مشکلات در سرنوری

آغاز فصل گرما و تشدید مشکلات حضور چشمگیر صنف گوشت و مرغ در منطقه سرنوری باعث شده تا شهروندان اسلامشهری شاهد انواع مشکلات باشند.

از مزاحمت‌هایی که در هنگام تردد ایجاد می‌شود تا آلودگی غیرقابل توصیفی که به‌واسطه وجود فروشگاه‌های عرضه گوشت و مرغ ایجاد می‌شود.

کافی است تا در ساعت پُر تردد، سری به این نقطه از شهر بزنیم و ببینیم که هم کسبه و هم عابران و شهروندانی که مسیر عبوری آنها از این نقطه از شهر است با چه مشکلاتی مواجهند.

آغاز فصل گرما هم عامل دیگری است که به تشدید آلودگی‌ها کمک می‌کند؛ بوی تعفن شدید، تجمع انواع حشرات موذی، شایع شدن انواع بیماری‌های قابل انتقال از طریق آب و غذا و ... مواردی هستند که وضعیت نابسامان "سرنوری" در دامن زدن به آنها بی‌تاثیر نبوده است.

رئیس شبکه بهداشت اسلامشهر معتقد است: موضوع سرنوری یک مسئله بیست ساله است که متاسفانه تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.

معتمد به مداخله مجمع امور صنفی شهرستان اسلامشهر، اداره جهاد کشاورزی، دامپزشکی و شبکه بهداشت در ماجرای "سرنوری" اشاره کرد و افزود: مجموعه‌ای از ادارات و ارگان‌های مرتبط در این زمینه تلاش کرده‌اند تا معضلات مربوط به این منطقه را مرتفع کنند ولی تاکنون موفق نشده‌اند.

وی با برشمردن مسائل بهداشتی و ابتلائاتی که می‌تواند وجود داشته باشد اظهار داشت: در سالیان قبل مواردی بوده که نشان می‌داده برخی از ساکنان این منطقه به دلیل وجود مشکلات بهداشتی آنجا به انواع بیماری مبتلا شده‌اند اما در سال‌های اخیر چنین موردی مشاهده نشده است.

رییس شبکه بهداشت، بیماری‌های قابل انتقال از طریق آب و غذا و بیماری‌های گوارشی را از عمده بیماری‌هایی دانست که ممکن است افراد به دلیل وجود مشکلات بهداشتی منطقه سرنوری به آن دچار شوند.

مشکل بیست ساله و راهکارهای یک ‌شبه!

احداث و توسعه میدان میوه و تره‌بار و نیز تجمع صنف عرضه مرغ و گوشت در منطقه سرنوری امری یک‌باره و یک‌شبه نبوده بلکه در طول سال‌های گذشته و به مرور زمان، این صنوف توانسته‌اند بخش عمده‌ای از مغازه‌ها و فروشگاه‌های سرنوری را به فعالیت خود اختصاص دهند.

شاید اگر مدیران پیشین شهرستان با درایت بیشتر و قدری آینده‌نگری با این موضوع برخورد می‌کردند امروز شاهد این مساله نبودیم. بر کسی پوشیده نیست که اقدامات ضربتی و تصمیات یک‌شبه نمی‌تواند مشکلات را رفع کند.

گاهی زمزمه‌هایی مبنی بر انتقال میدان میوه و تره‌بار به گوش می‌رسد که عمدۀ این‌گونه تصمیات غیرکارشناسی و بر اساس تامین اهداف کوتاه مدت است.

تمام نظرات کارشناسی و عقلایی بر این نکته تاکید دارند که مشکل این منطقه باید به مرور زمان و با آرای کارشناسی حل شود و نه یک شبه و به سرعت؛ امری که تاکنون از آن غفلت شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر ضمن تاکید بر این غفلت چند ساله ادامه داد: متاسفانه این موضوع تبدیل به یک معضل اساسی شده و برطرف کردن آن نیازمند صرف وقت و انرژی زیاد است.

امین اسدی وجود میدان میدان میوه و تره‌بار در منطقه سرنوری را یکی از معضلات جدی دانست و افزود: وجود این میدان از ابعاد مختلف دردسرساز بوده؛ ایجاد ترافیک، آلودگی‌های زیست - محیطی، مخدوش کردن جلوه بصری شهر و مشکلات دیگری که بارها به آنها اشاره شده است.

عضو شورای شهر اسلامشهر تجمع صنف توزیع مرغ و گوشت را از دیگر معضلات سرنوری دانست و گفت: تلاش‌های بسیاری صورت گرفته تا این صنف از سرنوری به نقطه‌ای دیگر منتقل شود، ظاهرا زمینی پیش‌بینی شده که آن هم در بافت مسکونی است و همین معضلات و مشکلات کنونی را در بر خواهد داشت. تلاش ما بر این است تا هم میدان میوه و تره‌بار و هم صنف عرضه گوشت و مرغ را به محلی دیگر که دردسرهای فعلی را نداشته باشد منتقل کنیم.

اسدی عزم جدی مسئولان را اصلی‌ترین عامل حل مشکلات سرنوری عنوان کرد و افزود: اگر برخوردهای لازم صورت بگیرد و دوستان ما در فرمانداری، دامپزشکی، محیط زیست، شهرداری، شورا و راهور همکاری مناسبی داشته باشند می‌توان امیدوار بود که این معضل رفع شود.

مسئولان پیگیری نمی‌کنند

بیشتر شهروندان و افرادی که روزانه در منطقه سرنوری تردد دارند از عدم پیگیری مسئولان و بی‌توجهی آنان نسبت به مسائل و مشکلاتی که در سرنوری وجود دارد گلایه‌مند هستند.

گذشت سال‌های متمادی و عدم حل مشکلات به خودی خود دلیلی است قانع کننده تا مردم قبول کنند که مسئولان عزم جدی برای حل مشکل سرنوری ندارند.

این غفلت و بی‌برنامگی مدیران روز به روز به گسترش مشکلات دامن می‌زند. متاسفانه بر اثر غفلت‌های صورت گرفته، امروز سر نوری به جای اینکه نشان و نماد فرهنگ و ارزش‌های والای اسلامشهر باشد، تصویرگر نازیبایی‌های بسیار است.

شلوغی و ترافیک اعصاب خردکن، پیاده‌رو‌هایی که با آسفالت پوشانده شده و از پستی و بلندی‌ها و چاله‌های بسیاری برخوردار است، تجمع دست‌فروشان و کارگران فصلی، سد معبر کسبه، فعالیت مرغ و ماهی‌فروشان در این محدوده، وجود ایستگاه‌های تاکسی به شکل نابسامان، وجود پارکی که به نوعی مرکز تجمع دست‌فروشان و اوباش است، پل هوایی که در بدترین نقطه ممکن نصب شده و پایه‌های آن پیاده روی بخش شمالی محل گذر عابران را اشغال کرده، وجود میدان میوه و تره‌بار، نصب موانع بسیار زشت در وسط بلوار بسیج مستضعفین برای جلوگیری از تردد عابران پیاده، آویزان بودن تابلوهای کوچک و بزرگ تبلیغاتی و بنرهای مناسبتی از هر نقطه‌ای که به چشم می‌آید و... چهره بسیار مخدوشی برای مرکز شهر اسلامشهر به وجود آورده است.

به نظر می‌رسد هیچ کدام از مسئولان شهر، ارداه‌ای برای حل مشکل این منطقه ندارند. ظاهرا برخی مسائل حاشیه‌ای از جذابیت بیشتری برای مدیران شهری برخوردارند و همین سبب شده معضل "سرنوری" از یادشان برود!

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رضا فضل اله نژاد