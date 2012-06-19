به گزارش خبرگزاری مهر، تبلت "مایکروسافت سرفیس" (Microsoft Surface) از شرکت مایکروسافت با هدف کار کردن با ویندوز 8، سیستم عامل جدید این شرکت طراحی شده است.

این شرکت هنوز پیشگام سیستمهای عامل کامپیوتری در بازار است و روی بازگشت مصرف کنندگان به سیستم عامل آشنای خود که همان ویندوز است حساب باز کرده است.

تبلت مایکروسافت سرفیس: تبلت جدید که در دستان استیو بالمر مدیر اجرایی شرکت مایکروسافت قرار دارد

این تبلت نخستین حضور مایکروسافت در عرصه سخت افزار کامپیوترهای شخصی است که پس از سالهای صورت گرفته است

بالمر بزرگترین ابزار مایکروسافت را در نشست مطبوعاتی لس آنجلس نمایش می دهد

این تبلت دارای ویژگیهایی است که آن را بیشتر به یک لپ تاپ نزدیک می کند تا یک تبلت، در میان برخی از ویژگیهای آن می توان به صفحه کلید داخلی آن اشاره کرد که می تواند این وسیله را برای کاربران در عرصه تجارت بسیار جذاب جلوه دهد.

این حقیقت که مایکروسافت از سیستم عامل ویندوز 8 برای این تبلت در کنار لپ تاپها و کامپیوترهای روی میزی استفاده می کند می تواند به این معنا باشد که کاربر به سادگی میان دستگاه های مختلف حرکت کند.

این تبلت دارای ضخامت 9.3 میلیمتری است و نسخه ویندوز RT ، همراه یک پایه و صفحه کلیدی که بخشی از پوشش دستگاه را تشکیل می دهد و کمتر از 680 گرم وزن دارد.

سرفیس اواخر امسال وارد بازار فروش می شود

صفحه کلید سرفیس یکی از ویژگیهای طراحی این تبلت است که آن را بیشتر به یک لپ تاپ شبیه می کند

این دستگاه با هدف کارکرد به عنوان تبلت و لپ تاپ طراحی شده است

در مقایسه این تبلت با آی پد می توان گفت که وزن آی پد از سرفیس 24 گرم سبک تر است، اما ضخامت سرفیس یک میلیمتر از آی پد کمتر است. سرفیس صفحه نمایش 10.6 اینچی دارد و صفحه نمایش آی پد 9.4 میلیمتر است. سرفیس از پورت یو اس بی برخوردار است اما این قابلیت در آی پد وجود ندارد.

سرفیس، شاید به طور اتفاقی یک میلیمتر از آی پد ضخامت کمتری دارد

تاکنون جزئیاتی درباره قیمت این دستگاه منتشر نشده است.

مایکروسافت از سال 2002 نرم افزارهایی را برای تبلتها ارائه کرده است.