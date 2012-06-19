به گزارش خبرگزاری مهر، "متسو"ی 58 ساله پس از برکناری از سمت مربیگری تیم فوتبال الغرافه بدون تیم است. وی در بازی تیم های الوصل امارات و المحرق بحرین که با شکست نماینده امارات به پایان رسید در ورزشگاه حضور داشت اما مقامات باشگاه الوصل عنوان کرده اند که این حضور هیچ ربطی به حضور این مربی فرانسوی در باشگاه ندارد.

"محمد بن فهد" به گالف نیوز گفت: رسانه ها اشتباه کرده اند. مارادونا همچنان مربی الوصل است. این مربی آرژانتینی با قدرت به برنامه های خود در این تیم ادامه می دهد. تا بدین لحظه اطلاعاتی غیر از این وجود ندارد فقط اینکه مارادونا فصل آینده هم مربی الوصل خواهد بود.

"برونو متسو" در حال حاضر در ایران حضور دارد تا با مسئولان باشگاه پرسپولیس بر سر هدایت این تیم در رقابت های لیگ فوتبال ایران مذاکره کند.