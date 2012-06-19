به گزارش خبرگزاری مهر، در میان حاضران در مراسم تدفین "نایف بن عبدالعزیز" ولیعهد سابق عربستان که روز گذشته برگزار شد، نام یکی از آنها بسیار جلب توجه می کرد.

روز گذشته "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی به "عبدالله" شاه عربستان در پی مرگ نایف تسلیت گفت.

اما "خوان کارلوس" پادشاه 73 ساله اسپانیا که اخیرا در پی تصمیم اتحادیه اروپا در تحریم نفت ایران، از سوی عربستان تامین نفتی می شود ترجیح داد شخصا در این مراسم شرکت کند.

این در حالی بود که کشورهایی نظیر یمن، عمان، مغرب، سنگال، جزایر قمر و اندونزی مقامات درجه دوم و سوم خود را برای حضوردر مراسم تدفین نایف به عربستان فرستاده بودند.

البته حضور "رفعت اسد" عموی رئیس جمهور سوریه و از مخالفان قسم خورده نظام دمشق نیز در این مراسم جالب توجه بود. "حمد بن عیسی آل خلیفه" شاه بحرین نیز که وابستگی شدیدی به آل سعود دارد در این مراسم حاضر بود.