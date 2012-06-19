به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی بعد از ظهر روز یکشنبه طی سخنانی در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، با بیان اینکه برنامه پیامبر (ص) که از منزلت وحی به دست او رسیده، ضامن سعادت بشریت در همه اعصار است، گفت: بشر سعادت گم‌شده خود را در مکتب و برنامه پیامبر (ص) پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: امروز به برکت قرآن و برنامه سعادت ‌بخش پیامبر (ص) زمزمه بیداری اسلامی اوج گرفته و همه جا در کشورهای اسلامی این صدا بلند شده که ما اسلام را می‌خواهیم گرچه کشورهای استکباری و جهانخواران می‌کوشند با توطئه‌های شیطانی این زمزمه را خاموش کنند، اما دیری نمی‌پاید که این موج همه را فرا می‌گیرد.

رئیس دفتر معظم رهبری با اشاره به اینکه زمانی جهان زیر سایه توحید و کلمه لااله‌الله می‌رود که عقول مردم به کمال برسد، افزود: از خدا می‌خواهیم در شب مبعث و با الطاف رسول خدا و اهل بیت (ع) همه مسلمانان از دست دشمنان نجات یابند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عید مبعث نبی مکرم اسلام یکی از اعیاد بزرگ ما مسلمانان است، گفت: این سنت بسیار حسنه‌ای است که سازمان اوقاف و امور خیریه در این ایام هر ساله مسابقات بین‌المللی قرآن کریم را برپا می‌‌کند و امسال استقبال مردمی به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته است.

محمدی گلپایگانی خطاب به متسابقین خارجی از کشورهای مختلف در این دوره از مسابقات گفت: شما به کشور و شهر خودتان آمدید، اینجا ایران اسلامی است، آنچه دیدید و دریافتید به کشور خودتان ببرید، در این کشور قرآن و تعالیم اهل بیت (ع) حاکم است.

وی با مقایسه دوران قبل از انقلاب اسلامی و پس از آن در زمینه توجه به ارزش‌های اسلامی افزود: اکنون به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در گوشه و کنار این کشور جلسات متعدد قرآنی در طول سال برگزار می‌شود. زیرا انقلاب اسلامی ارزش‌های فراموش شده را زنده کرد و مردم متوجه شدند که چه سرمایه عظیمی در اختیار دارند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: خداوند روح امام راحل را متعالی کند که عزت از دست رفته ما را برگرداند و اکنون مقام معظم رهبری در زمینه ترویج و تعلیم قرآن و جلسات قرآنی اهتمام ویژه‌ای دارند و ساعت‌ها با قاریان و حافظان قرآن می‌نشینند و بیانات ایشان آنها را تشویق می‌کند.

محمدی گلپایگانی در پایان تأکید کرد: آنچه امروز در ایران اسلامی مشاهده کردید به عنوان سوغاتی خود از این سفر پربار معنوی به کشورهای خود ببرید.