به گزارش خبرنگار مهر، مسیر شیراز – تخت جمشید یکی از مسیرهای مهم گردشگری است که به نام دروازه قرآن تا دروازه ملل نام گرفته است. مسئولان اداره کل میراث فرهنگی استان فارس اعلام کرده اند که طی برنامه ریزی های صورت گرفته در نظر دارند تأسیسات گردشگری را دراین مسیر توسعه دهند به همین دلیل اجرای پروژه آب رکن آباد یکی از طرح های گردشگری این مسیر است.

بنا بر اسناد تاریخی کاریز(قنات) این آب توسط رکن الدوله دیلمی ساخته شده است. در دوران شهریاری کریم خان زند، به فرمان وی بخشی از این آب را از طریق یک کانال در زیر رود خانه خشک به داخل شهر آورده، پس از مشروب کردن ساختمان های اطراف و میدان و باغ نظر(موزه پارس کنونی) باقی آن را به داخل بافت شهری و خانه های مردم هدایت می کرده است. اما اکنون این منطقه گردشگری که زمانی قرار بود یکی از پروژه های ملی گردشگری ایران باشد به زباله دانی تبدیل شده است.

یک دوستدار میراث فرهنگی پس از بازدید از این منطقه گردشگری به خبرنگار مهر گفت: در این تفرجگاه که به چشمه رکنی یا رکن آباد مشهور است، با تلی از زباله هایی که در چشمه و پیرامون آن رها شده بودند مواجه شدم. وضعیت به گونه ای بود که تنها چند دقیقه بیشتر نمی توان آنجا توقف کرد.

سیاوش آریا بیان کرد: یادگاری نویسی بر روی سنگ چین ها که سکویی برای نشستن است و آتش زدن تنه ها و کنده درختان تنها بخش دیگری از زشتی های این منطقه گردشگری است. اما باید پخش شدن انبوهی از زباله ها را در فضای سرسبزی که از آن به تفرجگاه یاد می شود را نیز به عنوان معضلات منطقه اضافه کرد.

این فعال میراث فرهنگی ادامه داد: با آن که شهرداری، نیروهای پلیس و دیگر نهادها بارها و بارها ازممنوعیت فروش قلیان در کنار خیابان، بلوارها ، پارکها و به ویژه در کنار چشمه ها سخن گفته اند اما همچنان این پدیده در منطقه گردشگری رکن آباد یکی از رایج ترین مسائل است.

پس از این مدیران اداره کل میراث فرهنگی استان فارس اعلام کرده بودند که پروژه تفرجگاه رکن آباد در شیراز یک پروژه ملی است.

مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از پیشرفت 35 درصدی پروژه آب رکن آباد شیراز خبر داد. دکتر در حاشیه بازدید از پروژه تفرجگاهی آب رکن آباد گفت: اجرای این پروژه از سال 86 شروع شده است و بنابرپیش بینی های صورت گرفته تا سال 92 به پایان می رسد.

محمدرضا بذرگر، مدیر کل سابق اداره میراث فرهنگی فارس گفته بود: طرح جامع احیای این منطقه گردشگری با 950 میلیون تومان اعتبار به تصویب رسیده است.

مسئولان گردشگری فارس درحالی برای تکمیل فازهای مختلف این طرح دو و نیم میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده بودند که به نظر می رسد تکمیل این پروژه ملی گردشگری به فراموشی سپرده شده و اعتبارات میلیونی در نظر گرفته شده برای آن نیز با وضعیتی که منطقه به لحاظ زیست محیطی دارد به هدر خواهد رفت.