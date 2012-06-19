یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه وزش باد از امروز نسبت به دیروز کاهش خواهد یافت بیان کرد: گرد و خاک ایجاد شده محلی است و از استان های دیگر وارد قم نشده است.

وی گفت: این گرد و خاک از مناطق کویری به خصوص از شرق استان وارد قم می شود.



دمای فعلی هوا 25 درجه بالای صفر است



مدیرکل هواشناسی استان قم با اشاره به اینکه دمای هوا در استان قم نسبت به روز گذشته پنج درجه خنک تر شده است افزود: دمای فعلی هوا 25 درجه بالای صفر است و حداکثر به 35 درجه و حداقل به 21 درجه می رسد.



وی بیان کرد: با توجه به وزش باد از سمت شمال فردا دمای هوا 2 تا سه درجه کاهش می یابد.



بارش پراکنده باران در قم



زارع بیان کرد: امروز عصر تا شب بارندگی پراکنده در قم وجود دارد و حدود 2 میلیمتر بارندگی در استان پیش بینی شده است و این بارندگی بیشتر شرق استان را در برمی گیرد.



وی با اشاره به اینکه از شب گذشته وزش شدید باد آغاز شده است افزود: سرعت وزش باد در قم پنج متر بر ثانیه است که بعد از ظهر سرعت وزش باد افزایش می یابد.