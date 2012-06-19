به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از نوزدهمین ناوگروه عملیاتی، اطلاعاتی اعزامی به آبهای آزاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح سه شنبه با حضور امیردریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس برگزار شد.

نوزدهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران البرز و ناو لجستیکی بوشهر از هفتم فروردین ماه امسال به منطقه شمال اقیانوس هند و خلیج عدن اعزام شد و پس از انجام ماموریتهای خود به وطن بازگشت.

ناخدایکم ناصر داداشی فرمانده ناوگروه نوزدهم نیروی دریایی در مراسم استقبال از این ناوگروه، بیان داشت: ناوگروه نوزدهم پس از طی 9 هزار مایل دریایی و بیش از 86 روز دریانوردی توانست تمامی ماموریتهای خود را با موفقیت انجام دهد.

وی در ادامه اهداف ناوگروه اعزامی را برشمرد و عنوان کرد: اهداف و ماموریتهای این ناوگروه حفظ و حراست از منافع نظام جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد، به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران در آبهای بین المللی، ارائه توان نیروی دریایی راهبردی، تامین امنیت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با پدیده شوم دزدی دریایی و ابلاغ پیام صلح ملت ایران به سایر کشورها بود که خوشبختانه ناوگروه نوزدهم توانست با موفقت ماموریتهای خود را انجام دهد.

فرمانده ناوگروه نوزدهم نیروی دریایی ارتش در بخش دیگری از سخنان به برخی اقدامات این ناوگروه اشاره کرد و افزود: رهگیری 275 فروند واحد دریایی، برقراری ارتباط با 270 فروند کشتی تجاری، اسکورت 21 فروند کشتی تجاری و مانیتورینگ 24 فروند کشتی غیر ایرانی به مناطق ایمن از جمله اقدامات مهم ناوگروه نوزدهم بود.

داداشی ادامه داد: اجرای برنامه های آموزشی و بازدید از بنادر کشور عمان برای رساندن پیام صلح ملت ایران از جمله دیگر اقدامات ناوگروه نوزدهم در طول دوران ماموریت خود بود.

وی به وضعیت بد آب و هوا در منطقه اقیانوس هند و خلیج عدن اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود شرایط نا مناسب آب و هوایی در منطقه ناوگروه نوزدهم با اقتدار و موفقیت ماموریتهای خود را انجام داد.