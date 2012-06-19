  1. هنر
۳۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

پیام شاه‌آبادی/

جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) تمام ذوق جوان مبتکر ایران اسلامی است

جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) تمام ذوق جوان مبتکر ایران اسلامی است

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به جشنواره حضرت علی اکبر(ع) با بیان اینکه جوانان بزرگترین سرمایه معنوی هر کشوری هستند، آورده است که جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) تمام ذوق و سلیقه جوان مبدع و مبتکر ایران اسلامی را شامل می‌شود،

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شاه آبادی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام خود آورده است: جوانان در هر کشور بزرگترین سرمایه معنوی آن کشور محسوب می‌شوند و امید و باروری در این قشر نوید دهنده پویایی و حرکت در هر جامعه‌ای خواهد بود. امروز ایران عزیز اسلامی نیز با تکیه بر این پشتوانه عظیم است که قله‌های علمی و فرهنگی جهانی را فتح کرده است و با وجود همه کارشکنی ها و سنگ‌اندازی‌های دول استعماگر، درخشش این امیدآفرینان کاردان در همه عرصه‌ها کاملاً عیان و مشهود است.

وی با بیان اینکه برهان این ادعا بارقه‌های جاودانی است که هر روز در جشنواره ها و المپیادهای مختلف ملی و بین‌المللی شاهد تلالو آن هستیم، در پیام خود آورده است: بی شک این درخشش دائمی نشانه‌ای از تقویت ایمان و روحیه خودباوری و عزت نفسی است که جوان ایرانی در افقی متعالی بدان رسیده است.

شاه آبادی ادامه داده است: امروز نیز حمدگوی خداوند صاحب جلالی هستیم که به ما توفیق داد تا در جشنواره‌ای مزین به نام زیبای حضرت علی اکبر (ع) خدمتگذار جوانان صاحب ایده و خلاق عرصه فرهنگ و هنر باشیم. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه کار برای جوانان و لزوم امیدآفرینی و پرهیز از یاس که معظم له آن را بزرگترین آفت برای جوانان دانسته است با تمام بضاعت و داشته‌های خود در این زمینه حاضر شدیم و با بکارگیری نیروهای متخصص و با تجربه در تمام زمینه‌های هنری، امید به خدمتی شایسته و در خور توجه به نام جوان ایرانی را داریم.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیام خود را اینگونه پایان داده است: جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) تمام ذوق و سلیقه جوان مبدع و مبتکر ایران اسلامی را شامل می‌شود، لذا شایسته است این حرکت عظیم ملی به مانایی نام جوانان ایرانی ماندگار شود.

کد مطلب 1629874

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