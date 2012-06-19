جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) تمام ذوق جوان مبتکر ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شاه آبادی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام خود آورده است: جوانان در هر کشور بزرگترین سرمایه معنوی آن کشور محسوب می‌شوند و امید و باروری در این قشر نوید دهنده پویایی و حرکت در هر جامعه‌ای خواهد بود. امروز ایران عزیز اسلامی نیز با تکیه بر این پشتوانه عظیم است که قله‌های علمی و فرهنگی جهانی را فتح کرده است و با وجود همه کارشکنی ها و سنگ‌اندازی‌های دول استعماگر، درخشش این امیدآفرینان کاردان در همه عرصه‌ها کاملاً عیان و مشهود است.

وی با بیان اینکه برهان این ادعا بارقه‌های جاودانی است که هر روز در جشنواره ها و المپیادهای مختلف ملی و بین‌المللی شاهد تلالو آن هستیم، در پیام خود آورده است: بی شک این درخشش دائمی نشانه‌ای از تقویت ایمان و روحیه خودباوری و عزت نفسی است که جوان ایرانی در افقی متعالی بدان رسیده است.

شاه آبادی ادامه داده است: امروز نیز حمدگوی خداوند صاحب جلالی هستیم که به ما توفیق داد تا در جشنواره‌ای مزین به نام زیبای حضرت علی اکبر (ع) خدمتگذار جوانان صاحب ایده و خلاق عرصه فرهنگ و هنر باشیم. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه کار برای جوانان و لزوم امیدآفرینی و پرهیز از یاس که معظم له آن را بزرگترین آفت برای جوانان دانسته است با تمام بضاعت و داشته‌های خود در این زمینه حاضر شدیم و با بکارگیری نیروهای متخصص و با تجربه در تمام زمینه‌های هنری، امید به خدمتی شایسته و در خور توجه به نام جوان ایرانی را داریم.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیام خود را اینگونه پایان داده است: جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) تمام ذوق و سلیقه جوان مبدع و مبتکر ایران اسلامی را شامل می‌شود، لذا شایسته است این حرکت عظیم ملی به مانایی نام جوانان ایرانی ماندگار شود.